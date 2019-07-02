台南新增2例本土登革熱 恐已爆群聚　

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布台南市出現第2、3例本土登革熱病例，均為中西區開山里70多歲女性，且與首例本土病例工作地(東區)相近，恐為同一起群聚感染，短短5天內台南登革熱本土病例增加至3例。

疾管署表示，台南新增之2例本土病例均為中西區開山里70多歲女性，近期無出國史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，2人主要活動地除住家外，並分別有中西區城隍里東菜市場、開山里六合境大埔福德祠及東區崇善里活動史。

2名個案均於6月30日發病後就醫，並於7月1日再次就醫時，因登革熱NS1快篩陽性收治住院並通報，經檢驗於今(2)日確診感染登革病毒第二型，感染源應為隱藏的境外移入威脅。

由於2名個案住家與該市首例本土病例工作地(東區)相近，為防範疫情擴散，疾管署與台南市政府防疫團隊已至個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教，以期及早釐清感染源。

今年(2019)年截至目前國內累計31例本土登革熱病例，為高雄市28例(三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例)、台南市3例(中西區2例、永康區1例)。

疾管署呼籲，目前已進入颱風季，民眾雨後應加強環境巡查，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。由於歷年7至8月國內登革熱境外移入病例數較其他月份高，民眾前往登革熱流行國家應注意防蚊；返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員及儘速就醫，並告知旅遊活動史。