臺法文化獎三位得主　德籍導演：臺灣像一個偉大的實驗室

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第23屆臺法文化獎由研究員、導演及電台主持人共三位勇奪，他們長期耕耘台灣及歐洲間的藝術文學交流，並抱走約台幣58萬元的獎金。

「臺法文化獎」由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）共同設立，已於法國當地時間7月1日法蘭西學院大院士會議廳舉行第23屆頒獎典禮。

此次，由文化部政務次長蕭宗煌代表部長鄭麗君專程赴法，與人文政治科學院年度主席喬治-亨利．蘇圖先生(M. Georges-Henri Soutou)，及終身秘書尚-侯貝．皮特(M. Jean-Robert Pitte)共同主持這項一年一度臺法交流的文化盛典。

文化部次長蕭宗煌致詞表示，感念推動設置「臺法文化獎」的重要推手趙克明博士，開啟臺歐兩地有機會認識雙方多采多姿的文化，也讓彼此打開胸懷接納學習及成長。

第23屆「臺法文化獎」由法國國家科學研究中心附屬東南亞中心名譽研究員猶安娜．高葛蘭(Josiane Cauquelin)、中央廣播電台法語節目「博物館時光—故宮瑰寶」製作人及主持人繆詠華、劇場導演盧卡斯．漢柏(Lukas Hemleb)三位獲得。

其中，得獎的高葛蘭定期至臺東卑南族的南王部落進行多項研究，並集結出版成論文、影像與錄音資料，以及三冊重要專書《卑南族―從獵人頭到現代世界》、《最後幾位傳統南王卑南巫師的祭祀文》、《卑南語/英語字典》，其中的字典現已成為卑南語傳授的重要工具。

高葛蘭更將其所擁有的大量卑南文物捐贈給法國巴黎人類博物館，目前則由法國凱布朗利-席哈克博物館所擁有，並進行分類編錄。

此外，繆詠華具有中、英、法語能力且對故宮文物有豐厚認識，她藉由中央廣播電台觸及廣大的法國聽眾，並吸引造訪臺灣之外國貴賓們的關注。

最後，現定居法國的德籍劇場導演漢柏，曾執導漢唐樂府的作品「洛神賦」並擔任舞台及燈光設計，因而開啟與臺灣表演藝術的緊密合作關係。

漢柏為瞭解東亞文化與思想，開始學習中文，並持續與臺灣藝術團隊合作。他目前正將臺灣作家吳明益的作品《複眼人》改編成現代歌劇，未來將於臺灣進行首演。漢柏拉近了臺法、臺歐雙邊的舞台藝術領域，並促成新形態的合作關係。

漢柏說明，他與臺灣的關係來自偶然的因緣和巧遇，這段初遇歸功於南管，並就此結下不解之緣。

漢柏提及，臺灣像是一個偉大的實驗室，在科學及藝術領域裡不斷探索未來的各種可能性，是一個觸手可及且具實際潛力的烏托邦，他將持續深化與臺灣的合作關係。

「臺法文化獎」盼獎勵對增進臺法文化交流具有傑出貢獻者，評選範圍由法國擴展到其他歐洲地區，名額原則上為兩位，但近年來因報名角逐者眾且多為一時之選，因此第23屆再度破例選出三位獲獎者，各獲得1萬6,500歐元(約新台幣58元)獎金。