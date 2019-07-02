東南亞部落客：原來大溪這麼好玩

在外國人的眼中，台灣景點要怎麼玩才好玩？在桃園市大嵙崁文教基金會與台灣外籍工作者發展協會的安排下，6月30日一群東南亞移工YOUTUBER前往大溪旅遊。出發前原以為大溪很無聊，沒想到在導覽老師及翻譯的解釋下，發現大溪竟有這麼多好玩的地方。這群外籍朋友說，要將拍下的美景分享給母國親友，希望有機會帶朋友也來體驗玩大溪的樂趣。

大嵙崁文教基金會與台灣外籍工作者發展協會合作邀請了35位來自越南、印尼及菲律賓國家外籍工作者到大溪參訪，為推動國際觀光客來台深度旅遊，各縣市常邀請國際部落客來台旅遊拍攝美景宣傳，但邀請在台的國際部落客製作影片向母國宣傳，這是頭一遭。

這群外籍工作者來台時間少則10月，多則4年以上，雖然工作忙碌，每周也只有一天假期，但為了體驗不同國家文化，也讓家鄉親友知道異國的生活環境，都會安排外出旅遊，作成影片上傳社群成為業餘YOUTUBER。

大嵙崁文教基金會表示，大溪是台灣經典小鎮，除了豆干與老街，還有百年木藝，神將滿滿的神之鄉以及各式職人手作文化，希望透過導覽與翻譯的協助，讓國際友人深度體驗大溪，透過他們的語言傳遞，讓更多國家了解大溪之美。

台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希則說，許多外籍工作者因語言溝通及不熟悉交通，假日旅遊的地點有限，希望透過導覽老師的專業帶領以及翻譯人員協助，讓台灣更多有趣的景點被發現，吸引更多國際友人前來台灣觀光體驗！

出發前，在工廠擔任管理工作的越南籍朋友表示，他去過阿里山、日月潭、九份、十份等台灣知名景點，還沒來過大溪，只聽說大溪豆干好吃，老街人很多；一名印尼籍表示自己來過，但只記得小吃，同行的穆斯林朋友則擔心老街的小吃有豬肉，怕誤觸禁忌。

為了讓外籍朋友體驗大溪「無牆木藝博物館」的文化，導覽老師黃建業避開一般觀光客習慣的老街路線，特別先從日式宿舍四連棟參觀。

在老師的帶領下，一行人才轉進大門，看見琵琶樹下長長的木棧坡道，幾位部落客就瘋了，紛紛架起腳架設計走位，不少特別裝扮者則搶在木櫺門前進行各種角度抓拍；戶外大漢溪畔的田園風光更美，幾位攝影者駐足圍欄前不肯離開，有人乾脆架起無人機空拍，隊伍愈拉愈遠，僅管人生地不熟，但一路上都是景點，搶拍美景，誰也捨不得先走。

從四連棟建築、沿著崖線看大河時代大溪商港遺跡、普濟堂、洗衣坑，再從迷宮巷鑽出，兩個小時後一行人才終於走進老街體驗美食。

有人指定吃大溪豆干，更多人對小吃料理及豆花有興趣。有印尼籍朋友喜食米飯，自己做了辣醬飯及香蘭點心帶來請大家吃，連豆花店家老板都被招待，一包包的綠色娘惹糕及椰絲米包攤在桌上，吸引不少路人好奇過來詢問。

頂著攝氏35度豔陽，一行人繼續參觀月眉休閒農業區的稻田，金興蘭園花海、李騰芳古宅，天氣太熱讓許多印尼籍朋友感覺疲累，路上還遇到了急雨，衣服都被打濕了，但大家覺得收獲滿滿，最後的彩繪陀螺體驗及打陀螺比賽，更讓整個情緒嗨翻天。