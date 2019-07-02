台貝建交30年　貝里斯總督訪台

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（2）日會晤抵台訪問的貝里斯總督楊可為，雙方共同見證簽署兩國政府廉政合作協定，對此，蔡總統表示，這是兩國持續寫下合作的新頁。

今年是台灣與中美洲友邦貝里斯建交30週年，貝里斯總督楊可為（Sir Colville Young）今日率團第七次訪問台灣，一行六人將停留至週五（5）。

根據總統府會後新聞稿，蔡總統今日上午會晤楊可為，雙方並共同見證法務部長蔡清祥與貝里斯檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Michael G. Peyrefitte）簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」。

提及廉政合作協定的簽署將是「兩國持續寫下合作的新頁」，蔡總統表示，期盼兩國未來在各領域能有更多合作，她也期待9月台灣海鮮產業採購團訪問貝里斯，以及11月在貝里斯首度舉辦的台灣商展可以順利圓滿，創造更多合作的商機。

蔡總統也指出，台灣與貝里斯自1989年建交以來，是承平時期的好夥伴，也是艱困時期的友人，對於貝里斯在5月世界衛生大會提案力挺台灣參與，蔡總統代表台灣人民表達感謝。

根據外交部新聞稿，訪賓一行將拜會外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥，並接受吳釗燮及蔡清祥蔡分別款宴。訪團還將參訪台北藝術大學、蘭陽博物館，以及金車威士忌酒廠等單位，期以瞭解台灣政經及人文等領域的最新發展。

外交部提及，台灣與貝里斯邦誼篤睦，雙方在基礎建設、公衛醫療、資通訊、農漁業、教育及國際參與等領域合作密切且成效卓著。楊可為此行來訪，將使台貝兩國在既有友好基礎上，進一步加強彼此合作關係並深化兩國傳統友好邦誼。