慕軒飯店&和逸飯店 盛夏海鮮芒果季

夏日炎炎，溫度直線上升讓人失去胃口，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店和HOTEL COZZI和逸飯店自2019年7月1日至9月30日止，特別選用夏季盛產的時令海鮮與酸甜芒果，設計一系列清爽開胃美食，為您踢開惱人暑氣，在飯店舒適宜人環境享受主廚精心創作！

慕軒飯店普利亞海鮮饗宴&芒果下午茶 優雅品味義式清爽滋味

座落在台北市最美的敦南林蔭大道，慕軒飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳於7月1日至9月30日止，於晚間時刻推出『南義普利亞海鮮饗宴』每套NT$1,980+10%，房客或AMAZZING CLUB會員再享第二套75折優惠。位於義大利南方的普利亞地區，海鮮或蔬果種類豐富，當地人做菜習慣不用過多的烹調方式，而是以橄欖油作為基底，講究食材的自然原味。普利亞式風格符合現代人對於健康飲食的觀念與訴求，料理手法又適合用於清爽的夏季餐點，今夏，就讓慕軒主廚為您呈獻『南義普利亞海鮮饗宴』！主菜「普利亞風味奶油橄欖波士頓龍蝦及爐烤紅甘魚」嚴選紮實飽滿波士頓龍蝦、肉質Q彈的紅甘魚，灑上初榨橄欖油與蒜頭調味烘烤，可品嚐到新鮮海產最恰到火侯的天然美味；主菜亦可選「碳烤美國安格斯肋眼牛排佐炙燒焦糖鳳梨小牛胸腺8oz」。

前菜「起司蟹肉餅佩塔塔醬季節田園沙拉」選用肉質細緻的藍泳蟹製成的蟹肉餅，香酥可口開啟您的味蕾；主食「帆立貝傳統辣炒鯷魚香蒜橄欖手工杜蘭莎小麥細麵」手工細麵表面粗糙，完美吸附香辣鯷魚與希臘卡拉馬塔橄欖交織而成的濃郁滋味；餐後則是南義經典「炙烤焦糖杏仁松子雪藏糕(Semi-Freddo)」上場，義大利文直譯為"半冷凍"的甜點，口感類似冷凍慕斯和冰淇淋的結合體，香甜消暑的雪藏糕絕對滿足另一個胃袋。套餐另附有「碳烤東海岸中卷佐蜂蜜芥末醬」與湯品「奶油番紅花蛤蜊濃湯」。

慕軒飯店一樓的URBAN331威士忌酒吧，自7月1日至9月30日止推出『夏日芒果雙人午茶』雙人價NT$980+10%，採用最受國人喜愛的愛文芒果打造多款甜點。在酥脆塔皮上鋪滿黃澄澄的芒果丁，「芒果塔」香甜滋味令人難忘；玻璃瓶中的「芒果椰香奶酪」，搶眼的配色呈現出滿滿夏日氣息，濃郁的芒果醬與增加口感的切丁芒果，一口就能嚐到滿滿芒果香氣；同時帶著酸甜滋味的「芒果檸檬瑪德蓮」，糕體紮實鬆軟；「芒果香堤泡芙」小巧可愛，內餡鮮奶油綿密滑順，嚐起來帶有甜甜的芒果香。鹹點部分祭出義大利傳統料理「法達蛋塔」，將季節蔬菜放入蛋液中烘烤吃起來口感軟嫩，值得品嚐。另外還有「烤榛果法式吐司」，以及選用野生藍泳蟹製作的「蟹肉餅」等豐富鹹點，再配上季節水果拼盤與隨選茶飲或咖啡，適合與三五好友相約在慵懶的夏日午後輕鬆片刻。

Cozzi THE Roof限定海陸三拼 美食佐啤酒暢快乾杯

和逸飯店‧高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof推出夏季限定海陸三拼饗宴，一份主餐匯集了炭烤美國安格斯帶骨牛小排、酥脆德國豬腳與豐潤挪威鮭魚，三種海陸滋味一次滿足，搭配自助式輕食沙拉吧吃到飽，每人NT$900+10%，還另外加贈精選啤酒一杯，今夏一同豪邁嚐美食乾啤酒！