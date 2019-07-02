〈時評〉從長榮空服員罷工談起

本週內我關心的新聞實在是太多了。由於我上周搭長榮航空飛機飛到美國，目前人在洛杉磯，因此長榮航空空服員的罷工何時可以結束？我是不是能夠如期搭乘長榮班機回台灣？當然是我目前很關心的事情。引申而言，這一次罷工的幾項議題，包括公司要求要有罷工預告期、不能像這次突襲式罷工、空服員要求要有勞工董事一事，以及後面所產生的一些學理依據等等，這些都是我非常關心的題目。因為在台灣，像鐵路工會、電信工會、 中油工會、及台電工會等等，在董事會之內都有代表。

那麼，大的民營公司是否也一樣比照公營公司董事會裡面有勞工代表？這確實是一個「大哉問」的問題。也有人希望目前正在進行中的立法院臨時會，能夠將此議題來進行討論，甚至修法等等。但這問題看來牽涉很大，我個人則傾向比照美國標準資本主義國家的制度，航空公司的董事會裡面是沒有勞工代表。那麼長榮公司既然是民營公司，政府就不應該修法去做這方面的要求，除非有能夠說服台灣全體民眾的好理由。而在6月28日罷工第10天，原先已經談好進入團體協商準備停止罷工，卻又因為所謂「不秋後算帳條款」 談不攏，工會再宣布無限期罷工。看來，我真的要開始擔心是否可以準時坐長榮的飛機回台灣了。

另外是有關公投法以及資訊戰的議題。立院臨時會在民進黨的主導下，修改了公投法，制訂了一個每兩年才舉辦一次的特定公投日，以確定公投與大選脫鉤。國民黨突然搖身一變、變成公投直接民權的捍衛者。除了譴責民進黨是扼殺直接民權的「公投劊子手」之外，國民黨中央還要在7月7日舉辦「反鐵籠公投」大遊行 ，而且邀請所有參加總統初選的候選人(韓、郭、朱、周、張)一起參加這一次的遊行，動員規模說是要達10萬人。國民黨一些以前全力反對公投立法的立委及黨中央要員，各個搖身一變，成為「推動公投捍衛民權」的大神，真的是有如孫悟空的幻術，令人看了啼笑皆非！

在國際上、本周也有G20的川習會。而且川普會後宣佈不再對中國加税、甚至對華為也放寬出口管制。然而，我認為最重要國際新聞其實還是伊朗問題。川普原先準備對伊朗開戰，後來在發動攻擊前10分鐘，據說是因為問了一句「開戰後美軍會死多少人？」，將領答大約150人。川普就說這樣代價太高不成比例原則，為了一架無人機死150個人不值得，而取消了對伊朗的直接武力攻擊，但宣佈要改採更嚴厲的網路戰、資訊戰等的封鎖，後續發展如何還是要觀察。

而在台灣國內，有關資訊安全方面最離奇的是6月25日銓敘部發佈新聞，國外網站揭露疑似銓敘部掌理的資料59萬筆，而實際受影響的公務人員人數估計達24萬人，包括生日、職務、身分證字號等資訊的名單。這表示台灣政府的資訊系統在安全方面其實是做得很爛。竟然已經正式運轉多年的系統，資訊安全方面沒做好而被攻破，取走資料，這責任由誰負起呢？

在這裡我們也要回過頭來譴責中選會。因為依照公投法「提供電子連署系統」已經入法快要兩年的事了。然而，中選會負責官員們竟然故意推脱或無所作為。因此，在我們「廢核再生公投案」的第二階段開始起跑後一星期內(4月15日)，我就到台北地檢署按鈴申告中選會的秘書長及代理主委瀆職罪，未依法行政。而從4月中到現在又過了兩個半月了，中選會方面還是沒有任何作為，而使用的理由就是說已經建好的電子連署系統「有資訊安全的疑慮」。我已經為文說過，其實這連署系統只是要讓領銜人(一個人)去查看目前有多少人連署，哪有什麼資訊安全的問題呢？

台灣網路報稅都沒有資訊安全的問題，提供人民網路連署有這麼難嗎？看來只有再走法院、甚至用自訴的方式，才能使這些負責的公務員，包括科長、秘書長、副主委及主委，繩之以法。也才能使中選會依法行政，這真是在政府的一大悲哀呀！

建議蘇貞昌院長，像上任時數說NCC「這個獨立機關沒有人管得著，但他也什麼都不管」一樣，數說一下中選會「號稱獨立機關、沒有人管得著、但是竟然不依法行政，這樣行嗎？」