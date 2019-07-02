穿越時空遇見西漢　再度邂逅王昭君

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）還記得王昭君抱著琵琶、邊哭邊唱遠嫁匈奴嗎?前中國邊政協會秘書長的劉學銚先生表示，王昭君遠嫁他鄉時並沒有不開心，而是自願的，她手中的樂器也不是你我今日所認為的「琵琶」喔，這是怎麼一回事呢？

匈奴「呼韓邪單于」於西元前33年向漢元帝劉 奭(ㄕˋ) ( 提出娶漢妻的要求，當時曾有一說，「王昭君」得知要遠嫁他鄉時，抱著琵琶邊哭邊唱。對此傳說，劉學銚教授表示，不太可能。

劉學銚補充，據推測，王昭君應是在15歲左右被選進宮，在宮中3年未曾見過漢元帝的面。忽然聽聞呼韓耶單于來求和親，宮中人都不想遠嫁沙漠地區，猜想那裏的生活應該苦的不得了。於是王昭君向漢元帝自薦，並以河洛語說「讓她去」，於是將她賜給了呼韓耶單于。

由於過去人們的平均壽命皆很短，很多人都未成年就死了，雖然還是有人活到90-100歲，但以當時的時空背景推測，王昭君之所以願意冒險遠嫁他鄉，是擔憂歲月不饒人，她將年華老去。因此，出嫁匈奴時應該祇有18-19歲，而呼韓邪單于那時應在50歲上下。

有關「抱著琵琶邊哭邊彈」，劉學銚覺得不太可能。由於王昭君出生在西漢年間，並且是在距今2050年時，也就是西元前31年遠嫁匈奴，而琵琶則是在西元190餘年才傳入中國，時間相差約200年。若真要說王昭君用的不是琵琶，他說，會笑翻一堆人。那麼若不是從西域傳進來的樂器，那是不是有一種樂器叫「漢琵琶」呢？

漢琵琶，鼓面約成年人的掌心大小、兩側綁著對稱的小鼓錘、鼓下有木柄，左右轉動便會發出鼓聲，也就是現在稱做「博郎鼓」或「波浪鼓」等，是二、三歲小孩的兒童玩具。

劉學銚表示，試想一個18-19歲的大姑娘騎著馬、手拿「漢琵琶」，這樣的景象是否太違和了點。所以王昭君不可能彈著琵琶，更別說邊哭邊彈遠嫁他鄉。

另外，則是「胭脂」一詞的由來。劉學銚接著分享，漢朝時期，皇帝的後宮妃嬪設有皇后、夫人、姬、美人、浪人等階級稱號。在匈奴裡卻沒有這複雜的制度，單于的妻子們都以「閼氏」稱之。閼氏讀作「煙支」，是源於胭脂花，即紅花(Carthamus tinctorius)，用以稱讚女人美麗可愛如胭脂。

據考證，「閼氏」音焉支，漢語借用了匈奴語的「煙支、胭肢」等做為讀音相近的詞。而經由提煉紅花的色素後，再將它作為一種化妝品，也就是今日大家熟知的「胭脂」或是「脂粉」，即腮紅、粉餅類。

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▲義美總經理高志明(左1)與國寶級滿文教授廣定遠(右1)及台日籍學者等人進行交流。(照片來源：台灣英文新聞提供)

▲國寶級滿文教授廣定遠(左1)、義美總經理高志明(左3)與日籍教授兒倉德和(右4)及劉學銚教授(右2)及淡大日文系副教授徐佩伶(右1)。(照片來源：台灣英文新聞提供)