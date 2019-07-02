證交所：金管會開放符合一定條件的證券商可發行證券商發行指數投資證券（ETN） 今年4月上線

金管會開放符合一定條件的證券商可發行證券商發行指數投資證券（ETN）於今年4月上線，讓證券商品投資將更多元。證交所表示，因ETN投資人並未持有投資組合，而是發行人承諾到期時支付投資人，因此，投資人須承擔發行人的信用風險。

ETN（Exchange Traded Notes）的開放，被視為券商新業務重點項目之一，也是諸多券商所企盼開放，希望能給老舊證券業發展更多新機會，可望進一步掌握客戶金流與更全面的財富管理。

證交所表示，ETN（Exchange Traded Note）中文名稱為「指數投資證券」，是由證券商發行，在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券。投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期日，由發行證券商給付ETN到期價值。

證交所指出，簡單來說，ETN就是「以股票交易方式獲取指數報酬」的投資工具，讓小額投資人享受分散投資，或降低投資門檻的創新金融商品。證交所表示，ETN是具有到期日的有價證券，以追蹤、模擬或複製標的指數表現，並可以在台股集中市場上交易，由ETN發行人承諾，ETN到期後支付投資人在持有期間所追蹤指數完全相同報酬。

證交所表示，ETN 商品設計本質上並不需要實際持有成分股，但因其價格表現完全連結其對應指數的報酬表現，且無追蹤誤差，因此基於穩健經營與風險控管考量，目前發行 ETN 的券商仍多採行持有所發行指數相對應的成分股，來進行相關的避險與操作。