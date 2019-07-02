長榮勞資今2次協商「團體協約」 工會堅持資方「不可秋後算帳」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）長榮航空服員罷工進入第13天，勞資雙方今(2)日上午9點20分，在蘆竹尊爵天際飯店舉行罷工後第二度協商。勞動部政務次長劉士豪、桃園市政府勞動局長陳靜航都列席。

今天勞方與資方各推派一名代表，以雙主持方式進行；本次會議重點仍在秋後算帳，尤其被長榮暫記「曠職」的25名空服員，仍是爭執焦點。

綜合中央社與《自由》報導，桃園市空服員職業工會在協商前表示，希望就6項訴求簽訂團體協約，針對每一名合法參與罷工的會員，堅持公司不應給予「任何秋後算帳的懲罰」。

今天的勞資協商，長榮公司仍由人事副總經理蕭錦隆帶隊協商，工會則由理事長趙剛、常務理事陳瀅、理事廖以勤等十多幹部代表參與協商，會議則採閉門會議，不開放採訪也不直播，僅開會前開放媒體拍攝。

桃園市空服員職業工會協商前召開記者會表示，第2次團體協約協商會議，盼長榮航空拿出善意，跟工會做友善有效的溝通，將6項有共識的訴求簽訂團體協約。工會也願意針對團體協約法第23條和平協議做出善意回應，並希望長榮能針對工會的第1項訴求、不秋後算帳的部分，給予工會具體的正式回覆。

工會強調，針對每一名合法參與罷工的會員，堅持公司要保障他們在未來職涯中，不給予任何秋後算帳的懲罰，至於協商過程是否直播，工會從來不排斥，「是長榮航空公司聲稱來不及準備直播」。

勞動部次長劉士豪受訪時說，希望勞資雙方能秉持大方向、大原則，讓團體協商達到最大共識。長榮航空公司人事室副總經理蕭錦隆表示，會盡力而為。

桃園市空服員職業工會6月20日下午4時起發動長榮空服員罷工，空服員職業工會會員6月29日投票通過贊同新的團體協約方案，6月30日晚間工會代表與長榮進行第一次團體協約的勞資協議時卻觸礁。

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