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移民署修法加重罰則 協調勞動部嚴罰非雇非仲

移民署將持續推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來臺從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/02 10:39
（圖/ 移民署）

（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長官文傑6月30日投書自由時報，表示移民署修法加重罰的立意相當好，但未將非法仲介列入處罰對象是美中不足。

移民署對此表示感謝，並表示移民署將持續推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來臺從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。

為加強查處失聯移工，移民署自101年下半年開始即推動專案查處工作，查處對象除失聯移工外，非法雇主、仲介也是重點目標，迄今已查緝非法雇主1萬3,140人、非法仲介2,408人。而查處非法外來人口成效較去(107)年同期增加68%，績效卓著；查處非法雇主及非法仲介人數亦較去年同期分別增加59%及46%

為整體降低外來人口逾期滯臺人數，移民署更採寬嚴並濟手段，除強力執法外，亦以柔性措施推動自108年1月1日到6月30日為期6個月的「擴大自行到案專案」。

擴大自行到案專案於6月30日告一段落，該專案結束後，外來人口管理工作仍不停歇，移民署持續推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來臺從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。
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