〈時評〉柯文哲即將面臨檢驗

台北市長柯文哲將前率團前往上海，出席雙城論壇活動，再過幾天，國民黨總統參選人也即將出爐，台北市長柯文哲就會面臨是否參選的最後抉擇。不過，他的政治色彩和兩岸路線，仍將是外界重要的觀察指標。

柯文哲曾經在雙城論壇中拋出兩岸一家親的言論，從此以後，就與綠營漸行漸遠，但也因為他的兩岸立場，會影響到他的政治定位與色彩，後來的柯文哲就沒有再出現逾越兩岸一家親的談話，目的爭取更多人的支持。

因此，可以預期的是，柯文哲這次前往上海，可望打出安全牌，不會有太多偏離原本論述的談話，甚至幾乎可能會是舊調重彈，避免擦槍走火，徒增沒有必要的變數。

畢竟柯文哲是否要參選總統，目前仍在評估當中，在國民黨總統參選人尚未底定前，仍無法做出最後定奪，何況國民黨陣營是由郭台銘或韓國瑜出線，將直接衝擊柯文哲未來當選的機會。

柯文哲要搶的是中間選票，而且他的支持度以年輕選民居多，國民黨方面，若是由深藍、老人支持為主的韓國瑜代表參選，柯文哲將有機會爭取到淡藍選民與更多年輕人的支持，對於柯文哲的總統之路，會形成較有利的競爭態勢。

相反地，國民黨若由泛藍色彩較不濃厚的郭台銘代表出征，由於郭台銘也有不少的年輕支持者，在這種三腳督的情況下，柯文哲等於要同時跟郭台銘、蔡英文總統搶票，雙面進攻、吃力不討好；所以，柯文哲勢必要等國民黨人選確定、大選情勢底定後，才會展開最後評估與決定。

只是柯文哲的定位，雖說是非藍、非綠，但也可說既是藍、又是綠，主要是他缺乏明顯的政治色彩，過去的言行舉止反而會成為重要評分指示，而在與綠營分手後，又缺乏正藍軍的旗幟，恐怕最後在政黨對決催票下，柯文哲原本的優勢，將扭轉變成劣勢。

柯文哲雖有兩岸交流經驗，卻沒有兩岸定位的明顯主張，縱然是曾高分貝提醒中國大陸，但又在反送中議題上未明確表態，恐怕都會成為外界一再質疑的焦點。