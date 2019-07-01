【快訊】群眾占領議會宛若「太陽花」翻版　香港緊急宣布：明政府總部暫停開放

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）數以百計的香港示威者，今(1)日晚撬開鐵門後進一步占領議場，不但噴漆將特區政府的區徽塗黑，並噴上「太陽花HK」、「林鄭下台」、「釋放義士」等口號，還掛上英屬時代的香港旗幟。

香港政府晚間9點45分緊急宣布，明（2）日政府總部暫停開放。香港政府緊急的發布新聞公報，內容提到：

基於保安考慮，明日（七月二日）政府總部暫停開放。同事無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。所有訪客活動亦會延期或取消。

中央社來自香港的報導稱，今晚9時左右，示威者撬開立法會大廳內鐵門，進入2樓以上樓層，其中有人動手搗毀立法會公物，包括將歷任立法會主席的肖像扔擲在地。

報導稱，這些示威者的行為似乎在複製2014年台灣「太陽花運動」，藉由占領立法機構達到訴求，而這些訴求均與中國有關。

但直到發稿為止，場內一直沒有見到警察蹤跡。至於場外不遠處雖有警力部署，也看不出警力有靠近立法會的跡象。因此，目前立法會場暫未爆發衝突。

除站上主席台塗鴉及懸掛港英旗幟外，這些以年輕人為主的示威者，也各自坐在議員席位上，中央社形容這是香港史上前所未見的景象。

至於議長座位上方的香港特區區徽，原本有「中華人民共和國香港特別行政區」字樣，不過「中華人民共和國」幾個字已被示威者用黑漆掩蓋。議長座位前講台，也被掛上英國國旗。

香港立法會下午已發布「紅色警示」，要求立法會大樓內所有人員撤離，一方面也是在對試圖闖入的示威者提出預警。

圖/中央社

圖/美聯社

圖/中央社

圖/中央社

圖/中央社