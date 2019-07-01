長榮罷工已取消上千航班 勞資2日再度協商

長榮空服員罷工至今12天，交通部說，長榮航空國際線到7月中可維持6成以上運能，立榮航空僅部分金門航班因機隊調度調整時間，其餘均正常營運，勞資雙方預計明天再度協商。

交通部說，依長榮航空統計，今天原訂飛航182架次，取消70架次，影響旅客1萬1993人次，累計6月20日至7月1日已取消出入境合計1091架次。團客部分，共影響75團、1748人，都已簽轉航班或取消出團。

至於罷工的2200多名空服員，已有300多人歸隊復工，其中約有180人由公司安排執勤。目前長榮航空國際線航班執行率已恢復達6成以上，明天公布7月最新航班動態，估計仍有6成以上運能。

這次罷工並未波及國內航線，立榮航空國內線航班共154架次，僅部分金門航班因機隊調度調整時間，其餘均正常營運。

交通部指出，有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空一直有與旅行同業保持溝通，旅行商業同業公會全國聯合會今天下午並已前往長榮航空討論相關處理方案，相關議題可請旅行業者直接聯繫長榮航空窗口處理。

至於機場應變部分，交通部指出，目前各機場現場須簽轉旅客已大幅減少，機場公司及民航局各航空站同仁將隨時配合長榮航空地勤人員，視狀況協助旅客。

桃園市空服員職業工會在6月20日下午4時發動長榮空服員罷工，6月29日空服員工會投票取得大多數會員同意後，原本勞資雙方要簽下團體協約，卻在最後一刻因細節卡關而觸礁，明天上午雙方將再度回到談判桌。

長榮空服員罷工至今已經進入第12天，交通部今天持續召開第12次應變會議。交通部表示，將持續督促長榮航空及會同有關單位做好疏運應變工作，並配合勞政主管機關，全力促成雙方達成共識，使事件及早落幕。