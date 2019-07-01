不滿領海遭入侵　菲律賓記者中國領事館前燒五星旗

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）菲律賓一艘漁船6月9日疑遭中國船隻撞沉且揚長而去，22名船員後來被越南船隻救起，但菲國總統杜特蒂卻沒有禁止中國漁民在菲國海域捕魚。菲律賓資深記者卡波奈，今(1)日赴中國駐馬尼拉領事館前焚燒並扯爛五星旗，對中國入侵領海表達不滿。

綜合媒體報導，身兼政論家的卡波奈（Waldy Carbonell）上午前往中國領事館，冒雨在領事館前焚燒、扯爛中國國旗，並朝領事館比中指，表達他的不滿。

中央社引述卡波奈說，在領事館前焚燒中國國旗是抗議北京當局霸凌和對菲律賓逐步入侵。

報導稱中國船隻疑撞沉菲律賓漁船事件6月12日曝光，杜特蒂（Rodrigo Duterte）5天後才打破沉默，指這只是一起「小小的海上意外」，希望外界不要過度解讀。

杜特蒂還於26日表示，他與中國國家主席習近平於2016年已達成協議，允許中國在菲律賓的南海專屬經濟海域（EEZ）捕魚。

杜特蒂的說法讓輿論譁然，菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）發表聲明說，允許中國漁民在菲律賓專屬經濟海域捕魚是違憲的。

與當局立場相左的前外長羅沙里歐（Albert del Rosario）更直指，由於杜特蒂違反總統須保護領土的憲法規定，「彈劾前提已成立，可以彈劾他」。

今天在中國領事館前抗議的卡波奈表示，中國對菲律賓的侵略一點都不假。菲律賓憲法規定，總統有義務保護人民利益及國家領土，因此不能允許中國人在菲國領海捕魚。

卡波奈批評杜特蒂說：「我從來都不認同他愚蠢的立場。他應該被踹。如果他在這裡，我會踹他。」

近來中國領事館前已發生多次抗議，卡波奈並非唯一案例。

今年(2019年)1月以來，數百艘中國船隻集結南海中業島（Thitu Island）周邊海域、在黃岩島（Scarborough Shoal）海域大規模採收巨蚌、並發生菲中漁船碰撞等風波，讓菲國民間反中情緒高漲，中國領事館前不時出現菲國民間團體，抗議中國在南海擴張霸權的場面。

圖/中央社

圖/美聯社