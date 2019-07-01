【香港七一遊行】民陣：遊行4點15分結束　現場民眾仍未散去

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）原定下午3時開始的香港七一遊行，警方因今日稍早政府總部與立法會出現的示威衝突向主辦方民陣提出延期等3建議，但均遭拒絕；遊行照常於3點開始，下午4點15分民陣宣布遊行結束。

更新時間2019/07/01 20:58

晚間8點起，香港部分道路解封，包含分域街和菲林明道等；近9點遊行龍尾往灣仔警察總部前進。

更新時間2019/07/01 20:16

明報報導，遊行隊伍傍晚6時仍聚集於銅鑼灣崇光百貨外，不少人從希慎廣場加入。約6時45分，龍尾集中於軒尼詩道，部分市民從銅鑼灣怡和街加入隊尾，隨後亦有警車駛進軒尼詩道，尾隨遊行隊伍。

晚上7點之後灣仔軒尼詩道仍聚集大批遊行民眾，但氣氛平靜。

更新時間2019/07/01 16:53

綜合明報報導，近下午4點時分，遊行隊頭經過金鐘道太古廣場門口，部分遊行民眾選擇按原先遊行路線，轉彎沿樂禮道往金鐘政總方向前進；亦有部分民眾按民陣建議，繼續直行至中環遮打道，兩條路線均暫未有警方阻撓。

4點13分左右，民陣遊行隊頭到達終點遮打道，現場有警方擺設分界線，防止遊行人士繼續前進。民陣召集人岑子杰在下午4點15分於遮打道終點宣布遊行結束，他亦表示，警方對民陣遊行的不反對通知書時效直至今日午夜，「大家可以去大家要去的地方」。

4點35分左右，銅鑼灣渣甸街人潮未散，並延伸至渣甸坊，不少小販未有開門營業。

遊行3點開始 民陣避衝突改終點 (初次發稿時間2019/07/01 16:00)

原定下午3時開始的香港七一遊行，警方因今日稍早政府總部與立法會出現的示威衝突向主辦方民陣提出延期等3建議，但均遭拒絕；遊行照常於3點開始，但基於安全考量，民陣決定遊行路線避開立法會與政府總部，終點改為遮打道，但尚未獲得警方同意。

香港01報導，民陣召集人岑子杰表示，此次遊行主題是「林鄭下台、撤回惡法」，而「反送中」的訴求，包括釋放示威人士等也會延續到今次遊行訴求。

近下午兩點港警向民陣建議延期舉行七一遊行，或者將活動改為只在維園中央草坪集會，又者將遊行路線終點，由金鐘政府總部改為灣仔，但民陣全部拒絕。

明報報導，警方表示遺憾，指主辦單位罔顧市民安全，呼籲市民考慮是否參與下午遊行。

民陣召集人岑子杰反建議以中環遮打道行人專用區為終點，但被警方拒絕，現場群眾隨即報以噓聲。岑子杰其後稱，會與警方再商討。現場市民跟隨主辦單位口號，高呼「我有權示威，無須警方批准」。

報導提到，民陣則提醒市民，由於修頓球場至遮打道一段道路或不受不反對通知書保障，遊行市民須保障自身安全，並按照自己需要離開；另遊行市民若有遊行以外的活動，亦請務必注意安全。