法警對和平示威者施胡椒噴霧　政府將調查

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）法國上週五（28）迎來史上最熱的一天，氣溫突破攝氏45.9C度，同一天，一群環境保育人士上週五（28）在巴黎市區靜坐抗議，卻遭警方近距離朝臉部施放胡椒噴霧，此畫面一出震驚法國社會，法國內政部長昨（30）日要求警方作出說明。

根據法新社報導，法國內政部長康斯塔納（Christophe Castaner）要求巴黎警察局長提交一份報告，說明當天警方撤離示威抗議者所採取的方式。由上傳到社群網路的影片可看出，警方對佔領蘇利橋並靜坐抗議的示威者近距離且朝向臉部施放胡椒噴霧，示威者在一陣煙霧下無不掩著面孔，四處閃躲。

法國內政部表示，應部長的要求，內政部已啟動了一項共和國安全部隊（CRS）技術調查，並要求警察局長提交報告，說明此次警方在恢復巴黎市中心交通的必要維安行動中所採取的措施。

上週五佔領蘇利橋的是反抗滅絕（Extinction Rébellion）組織，該組織源於英國，主張以非暴力公民不服從運動，關注氣候變遷及生態滅絕等危機。世界報報導，反抗滅絕組織成員當日採取和平的方式，在橋上靜坐表達抗議，期盼迫使政府在生態和氣候問題迫切的情況下採取行動。

▶︎（照片擷取自Clement Lanot推特: https://bit.ly/2LtQhBC）