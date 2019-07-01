今夏網美冰品拍起來　來太魯閣晶英池畔消暑曬比基尼

夏天太熱，來太魯閣避暑呷涼！即日起至8月31日，飯店推出夏日限定冰品，首推以花蓮壯闊的山與海為設計的『山海戀』剉冰，以黑芝麻剉冰搭配芝麻奶酪、石花凍、鹹味鮮奶油與香甜酒製成，清爽酸甜；還有夏天必吃的『芒果冰』，以新鮮芒果片層層堆疊成花瓣造型，令人少女心噴發；另推出限定特調『太魯閣』，配色如太魯閣溪水般透徹沁涼，即刻安排一趟峽谷避暑之旅，相約池畔呷涼、曬比基尼。

除了用雙腳踏訪太魯閣景點，用手機紀錄峽谷、溪水的風貌，現在你也能用味蕾記憶太魯閣的滋味！以花蓮山海為設計概念的『山海戀』剉冰，以黑芝麻剉冰勾勒出壯闊的峽谷山景，再灑上堅果增添香氣，挖開還可品嘗芝麻口味的奶酪，增添口感層次；一旁碧綠的浪花，則是以石花凍、海藻、鹹味鮮奶油製成，淋上香甜酒與檸檬汁，呈現酸甜清爽的滋味。夏季也是芒果盛產的季節，『芒果冰』芒果剉冰上方以新鮮芒果片層層堆疊成花瓣造型，淋上煉乳再加上一球芒果冰淇淋一同品嘗，酸甜沁涼的口感最適合夏日！

今年鳳梨酸甜滋味正好，往年備受旅人喜愛的『鳳梨芒果冰沙』今年也將強勢回歸！『鳳梨芒果冰沙』以整顆鳳梨製成，將整顆鳳梨果肉取出，推疊一層層的鳳梨冰沙及新鮮芒果果肉，芒果果肉纖維細緻，甜味可口，搭配酸甜的鳳梨冰沙沁人心脾。每一口都嚐的到鳳梨與芒果交織的果香，讓人一口接著一口停不下來，暑氣全消！