工程師江惠儀奪金曲獎台語歌后　中華電信：與有榮焉

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）日前奪下今年(2019年)金曲獎台語歌后的江惠儀，原來是中華電信員工。中華電信表示與有榮焉，高層主管也對她的歌藝印象深刻，還開玩笑說，這證明中華電是能讓員工平衡工作與生活的企業。

中央社報導，江惠儀3次入圍金曲獎最佳台語女歌手，2次入圍金曲獎最佳台語專輯，今年以「露螺」打敗資深歌手蔡秋鳳、李千那等人，獲得台語歌后。6月29日頒獎當天，江惠儀在台上發表得獎感言時，也公開感謝中華電信。

江惠儀畢業於國立交通大學，曾是中華電信研究院工程師，現職是中華電信員工，因為參加三立選秀節目「超級紅人榜」才踏入音樂圈。

報導引述中華電高層說，「她以前在電視台的歌唱比賽就嶄露頭角」，也曾在中華電信年度尾牙登台表演過，讓人印象深刻。

為了迎接金曲30，中華電信規劃MOD六視角專區轉播、Hami Video獨家網路直播，同時特別成立金曲獎直播應變中心，在技術執行副總經理林國豐的坐鎮指揮下，自當天下午3時全員進駐，全台共出動上百人技術團隊，即時監控系統流量及頭端訊號，全員嚴陣以待。

當晚10時55分，五月天頒發「年度最佳單曲」獎項時，蔡依林和五月天阿信互相擁抱的畫面，更創MOD與Hami Video合計近20萬人同時收看的歷史新高。

Hami Video也因網路獨家直播，寫下最高近9萬人同時收看的演唱會新紀錄，內容遞送網路的流量高達罕見的600Gbps，超過平時的2倍以上。目前MOD已超過208萬用戶，坐穩台灣第一大影視平台。

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