倒數191天 2020台灣總統大選

2020台灣總統大選
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3【總統候選人】
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4【大選花絮】
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投票日期：2020年1月11日
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選舉屆次：中華民國台灣第15任總統、副總統，是中華民國台灣第7次正副總統公民直選
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投票方法：普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度
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就任日期：2020年5月20日
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台灣總統有關制度規定
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民主進步黨
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中國國民黨
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親民黨
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時代力量
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無黨籍(選民連署方式)
民進黨總統候選人
民進黨於2019年6月19日，正式公告提名蔡英文代表民主進步黨參與2020年中華民國總統選舉。
國民黨總統候選人
預計於2019年7月28日全代會通過提名後確定。
中國國民黨總統候選人提名作業進行情形如下：
- (7/28) 中國國民黨「全國代表大會」通過總統提名人選。
- (7/17) 提報中央常務委員會。
- (7/15) 公佈初選民意調查結果。
- (7/08-14) 辦理初選民意調查：2019年7月8日至14日，每天晚上6時30分至9時30分，由5家民調機構執行初選民調，分別為全國公信力、全方位、世新大學、聯合報、TVBS等。
- (7/03) 「國政願景電視發表會」第三場：2019年7月3日20點至22點，主題是經濟、財政、環境、能源。
- (6/29) 「國政願景電視發表會」第二場：2019年6月29日15點至17點，主題為青年、社會、文化與教育。
- (6/25) 「國政願景電視發表會」第一場：2019年6月25日20點至22點，主題是憲政、外交、兩岸、國安。
- (6/10) 公佈參加初選候選人名單：2019年6月10日中國國民黨中央提名協調小組公佈參加初選名單，計有韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等5人。
- (5/15) 通過總統初選提名特別辦法。
親民黨總統候選人
未定
時代力量總統候選人
未定
無黨籍(選民連署方式)
未定
總統候選人提名說明
依據「總統副總統選舉罷免法」規定，具有推薦總統副總統候選人資格的政黨，為近一次正副總統或立委選舉，其推薦人選與得票率在該選舉有效票數5％以上者。依此規定，民進黨丶國民黨丶親民黨丶時代力量黨在2020總統選舉，都有資格推薦正副總統候選人；除政黨推薦外，尚有「選民連署」一途，即有效推薦人數達最近一次立委選舉總選舉人口1.5％以上（換算實際人數為接近27萬人，但是扣除無效連署，連署人數大約在30萬至35萬人之間）。
總統候選人資格
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依據《總統副總統選舉罷免法》第20條，在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人。恢復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。
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依據《總統副總統選舉罷免法》第22條，符合推薦正副總統候選人資格的政黨有：民主進步黨、中國國民黨、親民黨、時代力量，各可直接提名一組候選人參選。
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依據《總統副總統選舉罷免法》第23條，其他未符合第22條規定之政黨及無黨籍之正副總統候選人，則須依連署方式申請登記；連署人數，應於規定期間內，已達「最近一次立法委員選舉選舉人總數百分之一點五者」。2016年立委選舉共18,692,217選舉人數，因此連署人數須達280,384人，方可登記為候選人。
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