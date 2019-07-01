蔡英文7月出訪加勒比海　過境美國停留4晚

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文將於7月11至22日訪問加勒比海四友邦，並在12天的訪程中過境美國長達四晚，不過蔡總統過境美國的城市地點及詳細行程，至今仍尚未公布。

總統府今（1）日召開記者會，由外交部常務次長曹立傑說明蔡總統此次「自由民主永續之旅」的規劃。

曹立傑表示，蔡總統此行將訪問加海地、聖文森、聖露西亞，以及聖克里斯多福及尼維斯。這將是她任內第一次訪問加勒比海友邦，也是就任三年多來第七次出訪。

蔡總統及訪團將在11日中午啟程，同日抵達美國並過境兩晚，回程時則於19日抵達美國，同樣過境兩晚，對於蔡總統在美國過境的詳細行程，以及過境地點是否如稍早媒體報導所揭露的為紐約及丹佛，曹立傑皆婉拒回答，僅表示「相關規劃正與美方協調中，有結果再由總統府對外說明。」

被問及此次訪問海地蔡總統只停留不到一天，曹立傑解釋，海地早前有民眾發動示威抗議等情事，雖然目前已回復秩序，但「為了不要增加海地政府接待負擔」，在雙方研討後，決定縮短停留時間。他強調，「我們跟海地邦誼一直穩定成長」，蔡總統停留海地期間，除了將與海地總統摩依士（Jovenel Moïse）舉行雙邊會談，還將共同主持海地台灣商品展。

此外，曹立傑提及，考量友邦以招商引資及促進觀光產業為主要施政目標，本次蔡總統出訪也將邀請國內業者組團參加商展，我國也將派遣旅遊商機考察團，前往「三聖」考察，實地了解友邦旅遊環境及市場趨勢，並建立與當地旅行業者的合作管道，促進雙方觀光產業交流。

除了過境美國及訪問海地，蔡總統此行預計13日晚間至16日訪問聖克里斯多福及尼維斯，16日至17日停留聖文森，17日至19日造訪聖露西亞，訪團將於22日中午返抵國門。