〈時評〉政治－中美貿易大戰決定因素

中美貿易大戰，川普還打得下去嗎？勝敗因素決定在那？令人好奇。

兵學家克勞塞維茲提供了最佳的答案，他說，戰爭是政治的延續。確實，貿易大戰，決定勝負的因素，也是政治。

過去美國發動或參戰，決戰都是在境外，唯有這一次，川普把中美貿易大戰的戰場，開設在中國及美國境內，這樣做，會使貿易大戰更為複雜，政治影響更大，尤其美國總統大選在即，川普的得失心會更重。

中美貿易大戰的戰場，選擇在美國國境內，或許是川普戰略上犯的最大錯誤。

要想了解美國人對川普發動中美貿易大戰的感受嗎？美國國家廣播公司（NBC）6月的民調，給了最佳答案，竟然有52％的選民，對川普在6月18日宣布競選連任，感覺不愉快。

6月中旬，美國貿易代表擧辦聽證會，受邀企業一面倒，反對關稅戰，他們認為根本是進口商及消費者，共同分擔加徵的関稅。美國零售業協會直言，關稅大戰使美國每個家庭每年要多支付414美元，整體而言，美國一年要多花44億美元買衣服、25億美元買鞋類、16億美元買傢俱。

更糟的是，天主教、基督教教徒，到教堂做禮拜，連聖經都漲價25％，因為聖經是中國印製的，偏偏聖經的印製，技術含量很高，薄薄的紙，密密麻麻的文字，再加上厚厚一本的裝訂，不是每一個國家印刷，都有這種技術。無可奈何，聖經只有漲價。

中美貿易大戰，還讓美國失去90萬個工作機會。

最新的民調顯示，川普的民意支持度只有39％，大輸對手拜登的49％，差距達10％。沒有兵臨城下的危機感，川普要使美國再度偉大的口號，恐怕連傳統的農業州，也不願意支持了。北卡羅萊納州、密西根州、佛羅里達州，過去他的鐵票區，現在都輸給民主黨了。

事實上，全球分工合作的產業鏈早已形成，有些產品在美國生產，成本高，利潤薄，根本不適合。例如鞋類，即使是名牌鞋，鞋底、鞋面都是中國製造，再運到美國組裝，打上商標，高價出售，如今關稅加徴，成本拉高，消費者倒霉，廠商經營也陷入泥淖。

服飾業也一樣，設計在美國，布料、剪裁都在中國完成，再打上美國的品牌出售，早已是大家習以為常的事。如今要打破這種生態，重新建立產業鏈，談何容易？

家電也是一樣，傳統美國家電奇異、西屋未必受到肯定，中國、日本、韓國品牌，已受美國家庭歡迎，要驟然改變消費習慣，重建品牌，不是一朝一夕的事。

工業產品也是一樣，華為的基地台深入美國鄉間，要農村全面更換其他品牌的基地台，至少要五年的時間，還有，那龐大的經費那裡來？更不用說美國的供應鍵不再供貨後，經濟的損失，怎麼彌補？

種種貿易大戰衍生的民生、經濟問題，進而變成民怨，影響大選，就是政治問題了。川普要怎麼解決中美貿易大戰的戰火，極限施壓恐怕已不是最好的戰術，換一個方式，如何創造雙贏，讓雙方都有下台階，才是最佳解答。

不論如何，沒完沒了的貿易大戰，政治終將成為影響川普決策的最重要因素。