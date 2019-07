(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 英國外相杭特(Jeremy Hunt)當地時間6月30日發表聲明稱,英國會密切關注香港的「反送中」抗爭,並持續敦促中國政府尊重《中英聯合聲明》。

綜合媒體報導,7月1日香港移交中國22週年紀念前夕,杭特在聲明中強調,近來港人的抗爭,使得英國感覺有必要重申《中英聯合聲明》(Sino-British Joint Declaration )堅定不移的承諾。

杭特指出:「就在移交週年紀念之際,近來在香港發生的抗爭,使得重申英國政府對中英聯合聲明的承諾堅定不移,更顯重要。這是具有法律約束力的條約,而且至今仍然有效,猶如30年前簽署批准時一樣。」

It is a legally-binding treaty and remains as valid today as it did when it was signed and ratified over thirty years ago.