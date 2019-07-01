〈時評〉川普G20釋善意 台股除權息守萬點見曙光

時序邁入7、8月，台股又將迎來今年除權息旺季，由於今年上市櫃公司配發現金股息上看1.5兆元，可望再創歷史新高紀錄，但受中美貿易戰紛爭影響，投資人擔心受中美兩強對峙利空消息面影響，深怕賺了股息、賠了差價。

原本市場並不看好今年填權息行情表現，就連台積電上周除息交易後至今仍陷貼息窘境，惟如今中美貿易戰在G20川習會後傳出好消息，市場參與除息意願應該會大增，如何在未來2個月旺季賺上一波，法人、投資人應該各有各的盤算。

據統計，依台股近幾年表現，每年能夠完成填息公司可達到4、500家左右，當然多頭走勢有利填息表現，且如今大環境整體仍屬樂觀，尤其愈接近台灣總統大選，執政黨政策絕對偏多。台商持續回流台灣投資，有利資金流入台股。美國總統川普如今又宣布暫時不會對中國加徵新關稅，雖然這「暫時」未訂出時間表，可能限縮全球金融表現的上漲空間，但對台股短短7、8兩個月的除息走勢，應該不致出現利空影響。

6月初台灣電子股儼然中美貿易戰重災區，讓權值股台積電上周一（24日）除息交易至今仍處貼息。台積電每股配發8元現金股利，擬發出2,074億元現金股利，但估計影響大盤加權點數為69點，意即除息結束後，台積電若未能填息，將使加權指數硬是減少69點，預估今年台股除息交易，加權指數將因除息關係蒸發掉約400餘點，若今年台股除息走勢不佳，將使加權指數有回測萬點大關之虞，7、8二個月台股除權息及填息走勢備受矚目。

台積電向來以填息能力強著稱，過去3年的填息表現，平均表現在32日以內完成填息，2016年更是僅3日就完成填息，但國際半導體廠紛紛下修財測，半導體景氣雜音四起。

加上外資在台積電除息前持續調節，除了中美貿易戰紛爭外，大股東及大額交易人考量稅負壓力，保守應對今年的除息交易。如今G20的川習會傳出好消息，可望吸引買盤提早進場，並激勵投資人參與除息意願，除了對台積電填息應該有實質助益外，對今年台股除息表現算是好消息。

不過，這次G20峰會的川習會結果似乎也在市場預期中，一般預料G20峰會只是延緩中美貿易緊張進一步升高，卻無法真正解決問題。雖然中美兩國經濟都承受很大壓力，雙方都希望能在不久將來即可達成令人滿意的協議，但市場人士認為結果似乎「十分困難」。就中美貿易協議的簽訂及全球經濟成長，中長期展望，市場仍存在悲觀氣氛，尤其愈接近美國大選，中美貿易紛爭會不會被川普拿來做文章，還是令人有些擔憂。