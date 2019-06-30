美福乾式熟成牛排館 艷夏果漾三重奏

炎熱夏季到來，Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館於7/1起，推出了美味與吸睛兼具的新菜色系列「艷夏果漾三重奏 Summer Trio」及義式沙拉吧新菜登場，由Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館靈魂人物-陳重光行政主廚領軍，與今年正式加入美福餐飲行列，來自五星飯店，熟悉義法料理、擅長運用食材最純粹滋味創作的徐正育主廚，聯手帶給顧客加乘的新食感享受。

艷夏果漾三重奏 Summer Trio

這一季夏季菜單概念來自於台灣四季分明的氣候，成就了夏季水果盛產的最佳時期，主廚將此元素揉合多元的異國調味建構了這一季的創意新菜，呈現出繽紛熱鬧的夏季盛宴。夏威夷傳統醃魚(POKE)為概念出發的「西瓜辣鮪魚」，將鮪魚以墨西哥辣椒、洋蔥、蜂蜜為底的辣醬醃漬入味，搭配小玉西瓜的多汁香甜與芥末葉的清香，溫和平衡辣味且多了層次口感。結合經典雋永風味的「哈密瓜伊比利火腿」，選用西班牙頂級伊比利火腿增加豐潤感，並加入芝麻葉、蒔蘿黃瓜冰沙與哈密瓜慕斯提升清爽滋味。「鳳梨西班牙大蒜蝦」以Tapas為概念出發，飽滿吸附紅椒粉與大蒜香氣的台灣大明蝦，搭配醃漬過再碳烤的特選鳳梨，甜度倍增的果肉與鮮蝦香氣結合，讓今年夏季胃口大開！絢爛搶眼的艷夏果漾三重奏，分別運用了台灣在地水果：西瓜、哈密瓜、鳳梨入菜，取其三種水果第一個字，帶來不一樣的「嘻哈風」。7/1~8/31止，週一至週五平日午晚餐，凡單點美國頂級55天28oz以上乾式熟成牛排乙客即免費贈送「艷夏果漾三重奏」嘻哈風開胃新菜三選一！

【義式沙拉吧】玩味特色醬料 為夏季新菜精彩揭幕

此外，Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館同樣受許多人喜愛的義式沙拉吧，在主廚的巧思下，以世界各地特色飲食文化為根基，玩味健康無負擔的各式醬料為出發點，融合多國代表料理元素，於7/1起為夏季餐檯揭開精彩序幕！以台灣芒果、番茄與超級食物藜麥組合而成的芒果藜麥番茄沙拉，拌以辣椒、Tabasco為主的辣醬，微辣香甜絕對是夏日必備。地中海風花椰菜將近期流行的地中海飲食料理手法融入其中，青花菜搭配葡萄乾、杏仁、大蒜與特殊香氣的菲達起司，淋上特調紅酒油醋，輕盈滋味最受女性族群歡迎。靈感來自美國加州融合多國文化的燻肉柳橙長豆沙拉，厚切煙燻培根搭配四季豆的雙重口感，搭佐由柳橙汁、培根油，拌入紅蔥頭特色醬汁，燻香有味酸甜得宜，集結亞洲、墨西哥及美式風味，甚是驚喜。南義酸甜魚展現了南義的料理特色，以白酒醋為基底，加入糖、葡萄乾、洋蔥等熬製而成滿載異國風情的糖醋醬，將軟嫩魚肉燴煮入味，清爽酸香有滋有味。長崎雞肉沙拉帶著亞洲風的日式色彩，低溫烹調的雞胸肉，拌上由黃金泡菜與白味噌混合的醬汁，並加入嫩豆腐取代厚重美乃滋的黏膩感，取而代之的清新香濃，在口齒之間散發著滑順迷人餘韻。

健康無負擔的各色料理，讓您炎熱高溫依然食慾大開，這一季快跟著Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館的精彩菜色，就「醬」過夏天！