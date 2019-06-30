新住民語納入新課綱 教育部：多一項選擇，不會增加負擔

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新住民7國語言課程將於108學年度實施，有家長擔心這是在排擠其他課程的時間，教育部29日解釋，新住民語文列入課綱是多一項選擇，讓學生及家長可依興趣、意願及需求選習，並不會增加學生學習負擔。

教育部發佈新聞稿表示，108學年度(108年8月)從國小一年級起，除原有的本土語文 (閩南語、客語、原住民語)課程外，也將新住民語文課程，列為小學可修習的課程之一。

學生可從閩南語文、客家語文、原住民族語文及新住民語文，當中選一種修習，這樣的安排只是給學生多一種選項，讓學生及家長可依興趣、意願及需求選習，並不會增加學生學習負擔。

教育部說十二年國民基本教育課程綱要，將新住民語文列入語文領域之中，開設內容以我國婚姻移民及其二代子女中，人數最多的越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等東南亞地區七國的官方語文為主。

教育部進一步說，修習新住民語，不會影響國語文及英文學習時數：新住民語文與本土語文併列，一週開設一節課，依學生意願自由選習。因此，修習新住民語，全學期的學習總節數並沒有改變，國語文及英語文也各有各的完整學習節數，互不影響。

在部定課程中，新住民語文與本土語文併列，和九年一貫課程綱要一樣從小學一年級開始學習，英語文從小學三年級開始學習，不會造成學生學習困擾，也不會影響學習成效。