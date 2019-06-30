來台北凱撒清涼一夏 消暑行程報你知

炎炎夏日，是否還在煩惱要到哪裡玩最消暑呢？今年暑假，台北就是您避暑的最佳選擇！暑假期間限定的兩大親水活動「台北親水節」以及河岸童樂會「熊讚水樂園」，不但有眾所期待的歡樂親水遊憩設施以及各式有趣的主題攤位，再加上現場熱情的熊讚和表演活動，備受大人小孩歡迎，完全就是讓孩子大放電的好時機！

除了親水活動之外，來台北參加展演活動，在享受冷氣的同時吸取新知或是一起發現美的事物也是種另類的避暑好選擇！不可錯過的強檔推薦像是「台北兒童藝術節」、「海賊王20周年特展」、「名偵探柯南科學搜查展」、「貓美術館特展」…等，都是以寓教於樂的方式帶領大家一同探索藝文的美好。

迎接暑假旅遊旺季登場，台北凱撒特別推出「清涼一夏」主題住房專案，不但暑假入住不加價，平日官網訂房獨家優惠享最低37折起，原價8,500元的精緻客房只要3,149元的驚喜價，再贈夏日消暑必吃的莫凡彼冰淇淋！加購高鐵聯票另享8折優惠，再加碼送Mini Bar，精選多樣冰透清涼的飲品還有盛夏必備的啤酒，都是舒緩暑氣的「涼伴」，與您共築歡樂好時光(冰淇淋與minibar等贈送品項依現場供應為主)。無論是安排清涼的戲水活動或是看展覽吹冷氣的消暑行程，都是一趟精彩的夏之旅！今年暑假~就是要來台北凱撒！

不用擔心炎炎夏日讓人食欲不振，台北凱撒Checkers亦於7~8月推出「豔夏黃桃派對」，以清甜黃桃、法國進口水蜜桃果泥、玫瑰花醬及水蜜桃酒交織出繽紛美味的系列甜點：蜜桃優格慕斯蛋糕、白酒蜜桃凍…等，是夏季限定的酸甜美味。以豔麗黃桃入菜設計出的焗烤奶油蜜桃雞與酥炸魚佐蜜桃醬，清爽開胃，精湛的廚藝與出色的擺盤，無論視覺或味覺都十分令人驚豔，開啟夏日最沁涼的味蕾派對！