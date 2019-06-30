台南現首例登革熱確診　高雄又增１例　恐進入第三波疫情

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）南部登革熱疫情持續升溫，疾管署公布台南市首例本土登革熱病例，為永康區甲頂里30多歲男性，由於感染的病毒型不同，台南個案不是被高雄群聚個案傳染，確切感染源待釐清。

這名台南新增案例於6月22日至27日間陸續出現發燒、關節痛、肌肉痠痛、食慾不振及出疹症狀，28日就醫時，因診斷疑似登革熱且NS1快篩陽性由診所通報，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀，其同事中1人出現喉嚨痛症狀但無發燒，後續衛生局將進行採檢送驗。由於個案主要活動地除住家及工作地外，因工作性質常需往來台南市不同地區，感染源待釐清。

對此，台南市長黃偉哲今（30）日實勘及主持防治會議，他表示，記取台南104年登革熱大流行的教訓，一個月內不能再有第二例，勢必要在第一線阻隔病媒蚊，阻絕擴散。

另外，高雄市又新確診1例本土病例，為三民區鼎金里10多歲女性，近期無出國史，6月28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及食慾不振等症狀就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第四型，其同住者無疑似症狀。

由於個案鼎強里活動地與6月27日公布之個案住家相距僅50公尺內，依發病日及活動史研判為鼎強里活動地感染風險較高，另亦不排除為三民區鼎金里金獅湖周邊社區感染。

疾管署呼籲，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位快速採取防治工作。