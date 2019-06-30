香港七一遊行明登場　民陣：參加人數恐破紀錄

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港反送中議題持續發酵，由於港府對於民眾的訴求持續沉默不回應，民怨不斷積聚下，民間人權陣線召集人岑子杰認為，明（1）日登場的香港七一遊行，參與遊行民眾相信不會比前兩次反逃犯條例的人數少。

七一大遊行是香港自1997年7月1日主權移交以來最為持續的大型活動之一，每年7月1日都有民間團體組織集會遊行，至今已形成傳統。在6月接連兩場大規模的「反送中」遊行後，明天下午登場的七一遊行，已成為各界關注的焦點。

發起七一遊行的民陣將今年的主題定為「撤回惡法，林鄭下台」，繼續政府尚未回應的五大訴求，包括收回把612抗爭定性為「暴動」的說法，並成立獨立調查委員會，全面調查政府處理修例的一切事情等。

綜合港媒報導，民陣召集人岑子傑28日呼籲市民站出來，民眾可按自己喜好穿上黑衣或白衣參加遊行。他說，難以預估七一遊行人數，但相信不會比前兩次反逃犯條例遊行的人數少。

七一遊行明天下午3時將從維多利亞公園中央草坪出發，但香港各界慶典委員會明天也在維園足球場舉行慶祝七一回歸的音樂嘉年華活動，外界擔憂雙方可能發生衝突。

岑子杰建議雙方的參與市民由不同出入口進入維園，以避免發生衝突，遊行參加者可以由記利佐治街進入維園噴水池，再沿北路進入中央草坪。開路方面，民陣引述港警說法表示願意保持彈性，人多的話，現場指揮官會決定是否開放更多道路。

針對6.9大遊行及6.26愛丁堡廣場集會後，都有示威者自發性升級抗議行動，他強調，民陣並未安排七一遊行及集會後的後續行動，但尊重其他形式的行動，並呼籲示威者要保護自己。

香港01報導，已有網民發起「不舉行動」，號召市民七一上街塞爆金紫荊廣場，阻礙政府舉行升旗典禮，也成為七一遊行另一可能衝突點。

此外，警方高度重視升旗典禮保安，將出動5000警力。29日中午，大批警員已在灣仔北會展一帶布防、封路，並架設水馬及警崗，禁止沒有准許證的駕駛人士及市民進入金紫荊廣場。香港警方並表示，布防與封路將持續到七一遊行結束後。

明報報導，警方29日也出面召開記者會，中區警區副指揮官辛子健強調，警方不是與示威者對立，反而是「伙伴關係」，協助市民安全舉行公眾活動，「只要市民不是存心覺得我們是與他對抗，應該很容易水到渠成，令當日活動順利完成」。