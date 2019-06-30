【長榮罷工延長賽】勞資方協商破局　25人遭記曠職

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）長榮空服員罷工11天，由於勞資雙方協商卡關，空服員工會進入罷工「延長賽」。長榮航空今（30）日證實，目前被記曠職的人達25名，包括退關的18名空服員，以及在地面勤務訓練的空服員。

長榮航空今日表示，6月20日起飛前退關遭記曠職的18名空服員當中，已經有3人拿回三寶，加入排班行列；長榮航空也指出，的確有25人遭記曠職。

桃園市空服員職業工會在20日下午2時許宣布下午4時起罷工，其中有18名空服員在下午2時過後完成報到手續，但卻退關加入罷工行列，造成500多名旅客行程受影響，長榮航空以組員值勤途中擅自離開為由，將她們列為「曠職」來調查。

此外，有7名空服員執行地面訓練勤務，於下午4時課程進行當中離開參加霸工，長榮方面已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

工會會員投票贊同新的團體協約方案，昨（29）日晚間再起變化，無法順利簽署，資方無法接受不懲處18名罷工空服員，且資方拒絕撤回「三不」公告，包括不發年終、不調薪、砍3年優惠機票等，雙方約定7月2日再議。

工會秘書長鄭雅菱上午在接受訪問時表示，遭長榮點名的18名配合罷工行動的空服員，在20日下午4時後不配合勞務，完全是遵守工會指令，會員在罷工過程中行為由工會自主辦理，因此沒有違法問題，但長榮仍堅持懲處，不願簽下放棄「秋後算帳」的條款。

工會表示，目前被記曠職的人已經超過18名，不僅包括退關的空服員，也包括在地面勤務訓練的會員，根據掌握，目前人數已經達25名，而隨著罷工持續，更有許多會員無故從被註記為「罷工」改為「曠職」。工會希望長榮必須不對參與罷工的工會會員、幹員進行法律追訴，或秋後算帳。

長榮航空今天證實，18名空服員當中，已經有3名成員拿回三寶（護照、台胞證及員工證），並且已經加入排班行列。

工會呼籲會員，若班表被註記為「曠職」，或收到資方任何懲戒時，可以與工會聯絡，而相信未來被註記者會越來越多，也顯示長榮不放棄「秋後算帳」，進行威嚇，打擊罷工行動。