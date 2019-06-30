嘉義啟動新住民一站式服務 一次搞定所有需求

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為有效整合資源，提供新住民全方位一站式之生活照顧服務，於嘉義市東、西區戶政所設置新住民一站式服務平台，結合市府推動新住民生活照顧各單位(社會、衛生、教育、文化等)外，並結合外單位公部門，包括移民署嘉義市服務站、嘉義市監理站、就業服務站、榮民服務處等，新住民有任何需求，如生活適應、社會福利、教育文化、就業媒合等，可透過通報系統，由戶政機關提供跨機關服務。

嘉義市長黃敏惠表示，科技來自於人性，善用科技、積極整合就可以讓服務更貼心更便利。「戶您嘉方便」新住民一站式服務，看到新住民朋友的需求，由市府帶頭整合各項服務，讓民眾只要來一趟，就可以滿足所有的需求。

嘉義市政府表示，考量新住民入境後首先要辦理結婚登記第一站一定先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各相關單位提供各項協助，免除新住民還須奔波不同單位尋求協助或洽詢，讓新來乍到的新住民很快能適應在台灣的生活，並能有感政府對新住民的用心呵護。

自非洲幾內亞籍王勝利先生與我國人配偶王小姐相偕到戶政所辦理定居設籍，進而由戶政所人員將其設籍身分轉換後的資料通報給監理站，由監理單位即時據以做王先生身分轉換後相關車籍資料的更新或處置拉開序幕。

王勝利先生不遠千里與國人配偶王小姐因網路相識相戀、終成眷屬，育有2名小男孩，如今選擇在嘉義市落地生根，由於我國與幾內亞沒有邦交，辦理歸化所需文件取得困難，不過王先生為愛不辭過程勞心勞力，並且願意放棄原屬國國籍，如今已完成歸化法定程序，領到我國國民身分證成為正港台灣人，今天他偕同愛妻到戶政所示範一站式服務便民措施，對於這項通報便民措施，夫妻倆都認為可以為新住民提供很實在的服務，認為很棒值得落實推動。