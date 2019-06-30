川普個人秀華麗登場 川金將於板門店歷史性會晤

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美國總統川普已於台北時間30日下午2時左右搭乘直升機抵達板門店，造訪能一覽北韓山水的暸望台，並將視察美國與南韓軍隊。

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）素喜排場與鎂光燈的美國總統川普，今（30）日將如願以償，再成全球焦點。他稍晚將訪兩韓邊界非軍事區板門店（Panmunjom），與北韓領導人金正恩短暫會面，可望成為首位踏上北韓國土的美國在位總統。

被戲稱推特治國的川普，昨（29）日在推特對金正恩拋出邀約，成功撩起媒體關注。美聯社報導，南韓總統文在寅宣布，金正恩已接受邀請，他盛讚雙方締造這歷史性會面的「勇氣」，期許川普能在推動朝鮮半島和平上名留青史。CNN報導，曾造訪兩韓非軍事區（demilitarized zone, DMZ）的美國總統包括歐巴馬、小布希、柯林頓，但都未正式踏上北韓領土。

不過，外界或許不用期待太高。美聯社指出，川普淡化了此次會面的意涵，表示大概只是握個手、打個招呼的短暫會面。儘管如此，就算川普只是在板門店短短亮相兩分鐘，對渴望國際認可的金氏王朝而言，也算是可拿來說嘴的大事。

此前雖已在新加坡與越南進行了兩次風光無限的川金會，北韓棄核進程卻依舊無實質進展。河內川金會，二人不歡而散，北韓也多次批評美國負責交涉協商的代表。

這回會面意味雙方關係可望回溫，所謂見面三分情，分析家表示，全球或可期待美朝談判重回正軌，對北韓的制裁力道或可減緩、韓戰終戰協議或許有譜，雙邊互設辦事處、讓交流正常化的構想，也有機會成真。