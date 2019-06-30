慢飛天使體驗手作饅頭趣　社福助弱勢挺早療

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）泰山區志工協會常年利用手作饅頭行愛心，5年來至少作了10萬顆愛心饅頭，日前唐氏症基金會也受邀參與，多位唐寶寶們一同體驗手工饅頭製作，創造出各式各樣的創意饅頭，孩童們玩得不亦樂乎。

由唐氏症基金會所委辦的愛家發展中心日前第二次受到泰山區志工協會王月惠理事長邀請，帶著約40位孩童及家長來到在王月惠祖厝「王家大院」進行創意饅頭DIY活動，除了親手製作饅頭外，也加入饅頭義賣的活動，讓早療服務得到實質的協助及支持。

半天的體驗活動，讓愛家的孩子們玩得不亦樂乎，一團團五彩繽紛的麵團，在志工耐心的引導下，孩子們開心地搓揉塑型，創造出各式各樣可愛又逗趣的創意饅頭，各個有自信且大方展示自己的作品。

唐寶寶開心地搓揉塑型，創造出各式各樣可愛又逗趣的創意饅頭。（圖／唐氏症基金會）

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「感謝泰山區志工協會的邀請，透過製作手工饅頭的專才，結合在地社區更多的力量，聚集成一股暖流讓愛延續。愛家發展中心在泰山區提供長期的早療專業服務，除了落實早療服務外，也努力促進社區共融，凝聚社區資源的支持力量，讓需要與被需要的聲音都能同時被聽見，也在社區志工服務中遇見感動。」

早期療育對於發展遲緩孩童有關鍵性的影響，3歲以前接受治療效果會是3歲後治療的十倍，透過專業協助才能讓慢飛天使們有大幅度的進步及成長，期待透過多元活動的互動及曝光，有更多善心人士願意伸出援手拉這群慢飛天使們一把。

泰山區志工協會常年利用手作饅頭行愛心，5年來至少作了10萬顆愛心饅頭。（圖／唐氏症基金會）