酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

7月1日起多項民生措施上路，包括連鎖速食店等場所內用飲料不得提供塑膠吸管，酒駕連坐處罰同車乘客，單車酒駕也要罰，以及擴大新生兒接種B肝免疫球蛋白、自殺防治安心專線改碼為1925。

環保署規定，7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管。但取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出廠已附有吸管的商品，不在管制範圍。

台灣每年塑膠吸管使用量估計30億根，違反限制使用塑膠吸管規定的餐飲業者，第1次勸導，第2次起處新台幣1200至6000元罰款。業者鼓勵消費者撕開杯子封膜直接喝飲料，或以湯匙輔助，或改用紙製、玻璃等材質的吸管。

在飲用水的水質標準方面，環保署增列管制鹵乙酸類、7項揮發性有機物、鋁等9項，並加嚴修訂戴奧辛管制標準，後續飲用水安全將更有保障。

食品及飼料製造業者要注意，環保署公告蘇丹色素等16種物質為毒化物，包含蘇丹色素等14種可能非法添加於飼料或食品中的色素，以及環境中不易分解的月桂酸五氯苯酯及全氟辛酸2種持久性有機污染物。

在交通安全方面，道路交通管理處罰條例部分條文加重酒駕罰責，汽車駕駛人罰鍰3萬元至12萬元，機車1萬5000元至9萬元。新增自行車等慢車酒駕罰1萬5000元至9萬元，拒絕接受酒測可罰2400元。

其次，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元；拒絕酒測罰鍰提高至18萬元，每次加罰18萬元，罰鍰累加無上限。

還有，汽車駕駛人酒駕時，年滿18歲的同車乘客會被罰600元至3000元罰鍰。至於酒駕累犯、拒測及拒測累犯肇事致人重傷或死亡者，將可能被沒收車輛。

另外，7月1日起雙北的公車上下車都要刷卡，實施初期為鼓勵民眾，只要完成一次上下車皆刷卡就可參加抽獎，完成次數越多中獎機率越高。非一段票乘客本來就要刷兩次，不納入抽獎範圍。

在醫藥衛生方面，衛福部疾病管制署為阻絕母胎垂直傳染B型肝炎，只要母親為B肝表面抗原陽性的新生兒，都可接種接種B型肝炎免疫球蛋白，每年約9000名新生兒受惠，免於B肝威脅。

鑑於自殺死亡是青壯年死因第2位，衛生福利部考量到安心專線0800-788-995長達10碼不利記憶，改碼為1925（依舊愛我），24小時免付費服務，自殺防治全年無休。

在休閒旅遊方面，7月中旬起，農委會林務局管轄的太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等國家森林遊樂區與烏來台車，提供民眾使用悠遊卡、一卡通購票服務。