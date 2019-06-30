新二代克服聽力障礙成低音號樂手 獲108年總統教育獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部日前公佈總統教育獎得住，位處嘉義縣最偏遠的大埔國中新住民二代簡翠鳳同學成為該校也是大埔鄉首位總統教育獎獲獎人。母親是來自越南的新住民，父親在她國小二年級時中風成了植物人，到現在一直住在療養院，全家僅能靠越南籍的母親擔任採茶工，賺取微薄工資撐起全家開銷。

而翠鳳從小就診斷為先天性小耳症的患者，一耳幾乎聽不到，這個偏鄉弱勢家庭的孩子卻是大埔人的驕傲。

面對家庭的困境及身體的缺陷，翠鳳未被逆境所影響，她對父母孝順，從小獨立幫忙家務，分擔母親的辛苦，也經常探視父親。在學校師長及同學的眼裡，翠鳳是個品學兼優，不畏困難主動學習的學生，她克服先天聽力障礙，努力練習成為學校管樂隊上低音號樂手。

為了總統教育獎的參獎，她獨力完成簡報及書面資料，告訴評審們自己的勇敢及努力，終於獲得殊榮，成為全校學生的模範。

已經完成國中學業即將邁入人生另一個階段的翠鳳，面對即將離開大埔老家前往外地就學，她雖然不捨，卻也流露出堅定向前的眼神。

翠鳳說，因為自已身體的缺陷需要做耳道重建手術，過程中她感受到醫護人員的溫暖，被他們服務病人的精神深深感動，促使她決定選擇護專，希望自己也能走向醫療服務的路，期許自己成為一位優秀的護理師，幫助更多需要被服務的人。

她很感激這麼多陌生人幫助她的困境，未來期待能夠朝向醫美發展，為更多顏面損傷者盡一份力。嘉義縣服務站林炳煌主任鼓勵翠鳳在課業上持續努力，朝自己的夢想前進，成為一個優秀的醫療人員，終能改變人生，改善原生家庭經濟與環境。