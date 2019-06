日本大阪G20峰會落幕 帶你了解會員國有誰

20國集團(G20)年度高峰會是由世界上經濟規模最大和成長最快的各國領導人出席,成員包括19個國家和歐洲聯盟,共占全球國內生產毛額(GDP)85%,擁有全球2/3人口。

根據日本大阪G20峰會官網,19個會員國分別是阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、墨西哥、南韓、南非、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其、英國和美國。

此外,一些特邀國家的領導人以及特邀國際組織的代表也會與20國集團各國領導人一同與會,本屆大阪G20峰會的特邀國家和國際組織包括荷蘭、西班牙、新加坡、越南、智利、塞內加爾、東南亞國家協會(ASEAN)、非洲聯盟(African Union)、聯合國、國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(World Bank)、世界貿易組織(WTO)、國際勞工組織(ILO)、金融穩定委員會(FSB)、經濟合作暨發展組織(OECD)、亞洲開發銀行(ADB)和世界衛生組織(WHO)。

G20峰會前身為「金融市場和世界經濟峰會」(Summit on Financial Markets and the World Economy)。G20在2009年9月舉行的匹茲堡峰會中自我定調為「國際經濟合作的主要論壇」,至今持續努力不懈,以期達成全球經濟強勁成長的目標。

隨著全球化推展,同時各項議題更加複雜地相互交織,近年G20峰會的焦點不僅在於總體經濟和貿易,也關注在各種對全球經濟產生重大衝擊的全球性議題,諸如開發、氣候變遷和能源、衛生、反恐、移民與難民。

G20峰會沒有固定的工作人員,所以每年12月會有一個輪替地區的會員國接掌主席。輪值主席國將負責舉辦下屆峰會以及來年一些小型會議。

這是日本第一次擔任G20輪值主席國,除了6月28、29日在大阪舉行的G20峰會外,今年還會在日本其他8個地點舉行相關的部長級會議。