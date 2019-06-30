川普將造訪DMZ 可能與金正恩即興高峰會

美國總統川普今天將造訪分隔南北韓的非軍事區（DMZ），有可能與北韓領導人金正恩舉行即興高峰會，果真如此，勢必會是一場非凡外交場景。

法新社報導，川普今天清早發推文時，並未提到金正恩。推文表示，他今天的行程將包括對美軍部隊發表演說，以及「規劃長久」的造訪DMZ。

兩人去年6月在新加坡舉行首次川金會，廣受全球矚目。那是擁有核武北韓的領導人與在任美國總統首次會晤。首次川金會獲得措辭含糊的朝鮮半島非核化承諾，但今年2月在越南河內舉行的川金二會，卻未達成協議，破局告終。

其後雙方間接觸非常有限，平壤當局頻頻批評美方立場，但川普和金正恩進行一連串信函往來，且川普昨天發推文，邀請金正恩赴分隔南北韓的非軍事區閃電會晤。

出席日本大阪二十國集團（G20）峰會的川普於飛往首爾前發推文表示，「如果北韓的金委員長見到這則推文，我希望在邊界/DMZ與他會晤，只是握個手和說聲哈囉（？）！」

川普稍後表示，他不反對與金正恩攜手跨入北韓方，這將重演去年金正恩邀請南韓總統文在寅跨越軍事分界線（MDL）進入北韓方的非凡場景。

川普告訴記者：「當然我願意。那樣做我感到非常自在。我不反對那麼做。」

目前仍不清楚金正恩是否會前往DMZ與川普會合。