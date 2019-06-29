【金曲30完整得獎名單】蔡依林奪2獎大贏家　國語歌王Leo王、歌后林憶蓮

(台灣英文新聞/藝文組 綜合整理) 第30屆金曲獎頒獎典禮，今(29)日在台北小巨蛋盛大舉行，典禮於晚間7點登場，以《L.O.V.E.》入圍年度專輯等3獎的金曲歌王陳奕迅，帶來名為「金氏紀錄」表演串燒，主持人Lulu以饒舌表演炒熱現場氣氛。

前女友林志玲日前剛剛閃婚的言承旭，頒發第一個獎項，節目中還播出他擔任第10屆金曲獎遞奬先生的精采回顧畫面，他說希望以後也有機會在台下等領獎。

其他獎項方面，國語歌王是Leo王。國語歌后被稱為死亡之組，5位入圍者實力都超強，最後得主是沒到現場的林憶蓮。

台語歌王由流氓阿德奪下，對手許富凱第6度摃龜。台語歌后頒給江惠儀，打敗李千那和首次入圍的資深歌手蔡秋鳳。

最佳作詞人頒給李宗盛《新寫的舊歌》。最佳樂團則頒給立委主唱林昶佐所領軍的閃靈樂團。

水晶唱片創辦人任將達頒發特別貢獻奬時，高喊「香港加油」為反送中運動打氣。台下立刻響起一陣掌聲。而特別貢獻獎得主黑名單工室，則以舉布條方式說「我在亞洲，我反美帝」，各自表達政治立場。

最佳新人今年競爭激烈，由「信」頒給資深藝人葉璦菱兒子ØZI，得獎後ØZI馬上帶來精采演出，為典禮帶來高潮。

最佳作曲人由歌手艾怡良拿下，她一聽到得獎人是她，立刻爆哭，因為之前歷經低潮，她得獎感觸特別多。

第30屆金曲獎得獎完整名單如下：

♬最佳年度專輯◆蔡依林/《Ugly Beauty》

♬最佳國語專輯◆《希遊記》／孫盛希

♬最佳國語女歌手◆林憶蓮／《0》

♬最佳國語男歌手 ◆Leo王／《無病呻吟有情抒情》

莫文蔚頒發最佳國語男歌手獎 (中央社)

♬最佳專輯製作人 ◆王雙駿／陳奕迅《L.O.V.E.》

♬最佳單曲製作人 ◆余佳倫、黃宣《不開燈俱樂部BKD CLUB》／Yellow《都市病》

♬​最佳樂團 ◆閃靈（林昶佐、劉笙彙、葉湘怡、汪子驤、高嘉嶸）

♬最佳演唱組合 ◆椅子樂團

​♬最佳年度歌曲 ◆蔡依林《玫瑰少年》／《Ugly Beauty》

蔡依林穿不同服裝領年度歌曲獎 (中央社)

♬最佳編曲人 ◆尊室安《遙遠的所在 Styx》／《廖士賢 西部》

♬最佳作詞人 ◆李宗盛《新寫的舊歌》／《新寫的舊歌》

♬最佳演唱錄音專輯 ◆林憶蓮《0》

♬最佳演奏錄音專輯 ◆《The Journey》

今年特別貢獻獎得主黑名單工作室上台領獎全程不發一語，透過字卡呈現感謝名單。中央社

♬特別貢獻獎 ◆黑名單工作室

♬最佳台語專輯獎 ◆《廖士賢 西部》／廖士賢

♬最佳台語女歌手獎 ◆江惠儀／《露螺》

♬最佳台語男歌手獎 ◆流氓阿德／《溫一壺青春下酒》

♬最佳原住民語專輯獎 ◆《斯瓦細格》／雅維‧茉芮

♬最佳原住民語歌手獎 ◆雅維·茉芮／《斯瓦細格》

♬評審團獎◆王若琳

♬最佳作曲人獎◆艾怡良《Forever Young》/《垂直活著，水平留戀著。》

♬演奏類最佳作曲人獎◆許郁瑛《第三章：印度、義大利與我 CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I》

♬最佳客語專輯獎◆《落腳》／羅思容

♬最佳客語歌手獎◆楊淑喻(吉那罐子)／《理所當然》

歌手孫燕姿擔綱表演嘉賓，精彩詮釋多首經典曲目，撼動全場。中央社

♬最佳新人獎 ◆ØZI／《ØZI The Album》

♬演奏類最佳專輯獎◆《Lines & Stains》

♬演奏類最佳專輯製作人獎◆陳建年／《黑熊森林電影原聲帶》

♬最佳音樂錄影帶獎 ◆Slow／《CASSA NOVA 半熟王子》

♬最佳裝幀設計獎◆黃家賢、楊豐銘／《Hold That Tiger /擒虎記》

歌手蔡依林（紫衣者）與32名舞者帶來以「美」為主題的歌舞表演，氣勢非凡破表。中央社