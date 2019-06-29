【金曲30紅毯】「新郎不是我」言承旭成焦點　何詩韻搭閃靈超吸睛

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 第30屆金曲獎頒獎典禮今(29)日晚間7時在台北小巨蛋舉行，蔡依林專輯Ugly Beauty及林憶蓮的「0」皆入圍7項，兩人與艾怡良、孫盛希、岑寧兒角逐國語歌后；國語男歌手獎則有李榮浩、謝震廷、Leo王、柯智棠、ØZI入圍，競爭激烈。

第30屆金曲獎頒獎典禮前的星光大道，下午4時50分開始並由藝人Dennis、瑪麗搭檔主持，星光大道多達80組藝人，眾星身穿華麗服裝輪流踏上紅毯，吸引場外粉絲不斷尖叫連連。

由於前女友林志玲日前宣布閃婚，本屆擔任頒獎嘉賓的藝人言承旭，一現身紅毯隨即成為全場焦點。

中央社報導，去年(2018年)表現出色的典禮主持人蕭敬騰壓軸走紅毯，他說相較去年此次心情輕鬆許多，也相信今年主持人Lulu此刻一定很緊張，「相信她沒問題」。

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擔任表演嘉賓的香港歌手鄧紫棋，今晚以馬尾搭黑馬甲紗裙走紅毯，她形容此次的造型是「花木蘭」，因為要上台表演所以有打仗的心情，坦言要演出感到有點壓力，尤其林俊傑的歌較有難度，但聽到場外歌迷大聲呼喊後，反而比較不緊張了。

入圍5大獎項的艾怡良，此次一身性感深V長擺禮服走星光，她全身行頭包括耳環、戒指、手鐲等等加總將近新台幣5000萬，談及走紅毯心情直說是開心大於緊張，但有一度擔心會踩到裙擺。

同樣角逐5大獎項的準歌后孫盛希，為搭配金曲獎挑選一身金色洋裝，並以斜肩剪裁大方露出胸前事業線。二度走紅毯的她坦言心情不太緊張，倒是很怕踩到衣服跌倒，幸運物是可以轉動的珠寶手環，並說每個獎項都想拿，還準備感言到清晨5時才睡。

今年首度入圍呼聲很高的ØZI說，原本心情很緊張，但剛剛感受到現場氛圍後，「我覺得這就是個Party，就比較平常心。」並表示媽媽葉璦菱也一直為他做心理建設，談到這次的入圍者，他表示大家都是朋友，而且每個人的作品風格都很獨特，任何人都可能拿獎。

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首度入圍台語歌王的康康，今晚帶家人一起走紅毯，服裝背面還有全家福設計圖樣，這套服裝對他而言充滿意義，他直言全身行頭是「無價之寶」，不過因天氣悶熱大爆汗，談及走紅毯心情則說不緊張，對於得不得獎認為「老天自有安排」。

6度入圍的許富凱今晚配戴超長細紅領亮相，坦言走紅毯的心情「五位雜陳」，因為想到出道8年多的他，能夠6度入圍，一度快落淚，幸運物則是象徵紅到發紫的深紫色內褲，若得獎的話最想衝回南部跟祖先拜拜報告。

李千那今晚角逐台語歌后，她以白色深V亮片洋裝走紅毯驚豔眾人，坦言為了金曲獎第一次穿這麼露，也是增加個人信心的戰袍，對於獎項她認為「大家都有機會」，不過因為遇上金曲30年，特別期待看到很多偶像，最想看到陳奕迅和蔡依林。

出道多年首度入圍的台語歌手蔡秋鳳，今晚一身典雅白色洋裝走金曲紅毯，她直說很緊張有「嫁女兒」的心情，幸運物是看不到的紅內衣，對於獎項認為每一人都有機會，並以代表作「金包銀」的歌詞，期許今天能夠「框金又包銀」。

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