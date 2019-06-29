還我海濱！香港將中環海濱劃歸解放軍　再爆抗議

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）今（29）日凌晨0時，將中環海濱地及碼頭劃歸軍事用地、並交予中國解放軍管理的法例生效，立法會議員朱凱廸及部分市民在海濱前聚集，高喊「反對割地，還我海濱」口號，抗議土地「送中」。

昨（28）夜約11時半，立法會議員朱凱廸率數十名市民破壞海濱地鐵絲網，與持有長盾的警察爆發衝突，示威市民架起雨傘阻擋增援警力，警民最後在該塊土地內外持續對峙。

現場民眾高呼「反對割地，還我海濱」口號，並舉「反送中」、「反送濱」等標語，深夜抗議至1時許結束。

唯今日早上11時又有民眾集結示威，高舉「人不送中，地不閹割」等標語，並將以簡體字書寫的「歡迎來到中華人民共和國香港殖民區」的字樣掛在該用地的鐵柵欄上，諷刺香港政府「割讓土地」。

朱凱廸表示，該塊土地應屬香港市民，不該割予中國解放軍使用。朱議員更指出，港府曾向立法會和區議會承諾，碼頭不作軍事用途時會開放給一般市民使用，如今卻派駐警察駐守，痛斥港府食言。

朱議員更表示，解放軍佔用香港約 2700 公頃土地，「好多都空置了好多年。我們一直要求他們交出土地，興建房屋，讓我們不用花上幾百億去填海造地。」

該法例雖然生效，但移交解放軍的程序尚未啟動，香港政府仍未有確切時間表，而在移交完成前該海濱土地由港府地政總署代為管理。