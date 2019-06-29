台灣三金設計師方序中專訪　反骨舅舅金士傑影響深遠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣三金設計師方序中攜手五月天瑪莎舉辦「查無此人-小花計畫」展覽，結合柔性的音樂以及前衛裝置藝術，探討對家的回憶，以及不想失去的記憶，並和我們分享設計生涯的路程，以及家有名人舅舅「金士傑」產生的影響。

方序中為台灣首位集齊金鐘、金曲、金馬三金典禮的視覺總監，已6度入圍金曲獎「最佳裝幀設計」，今年又再度入圍，最近熱門的電視劇「我們與惡的距離」主視覺海報也是他的作品。

方序中國中才開始接觸繪畫，最初懷抱著電影夢，現經營獨自成立「究方社」設計公司，作品涵蓋唱片封面設計、書籍包裝、企業識別等，除了商業性接案，他也時常自發性辦展。

其中，在方序中發起的設計專案中，最為人熟知的非「小花計畫」莫屬，發起的原因為試圖拯救面臨拆遷命運的老家，並藉此提醒大家關注身邊類似的事件。

方序中希望能保留老家屏東縣東港鎮的「共和新村」，於2015 年發起「歡迎回家」募資計畫，其為「小花計畫」前身，現已邁入第五年，並找來音樂人跟藝術家合作於台北當代藝術館展出，命名為「查無此人-小花計畫」（以下簡稱查無此人）。



歌手家家翻唱順子「回家」，視覺由香港設計師曲倩雯操刀，大家可以躺在纜股頭上戴著耳機用心感受。（圖/台灣英文新聞Lyla）

「查無此人」主題圍繞在「不想失去的記憶」，由五月天瑪莎擔任音樂執行總監，方序中是策展人，並由流行音樂界代表相信音樂執行長陳勇志出任計畫執行總監，邀請當代音樂家以及藝術家共10組作品，透過音樂以及影像，各自詮釋對「家」的印象挖掘過去。

這次，參展的跨界組合包含五月天阿信及日本明和電機、魏如萱、鳳小岳及豪華朗機工、家家及曲倩雯、茄子蛋及王宗欣、告五人及吳仲倫、宇宙人及紀昀、HUSH及李霽等，帶來裝置錄像互動作品。

「查無此人」已於台北當代藝術館登場，將展至7月7日止。

以下為方序中日前受訪時，針對「查無此人」展覽，以及設計產業發表的個人看法。

1. 在展覽「查無此人」中，扮演什麼角色？

雖然在「小花計畫」擔任策展人，但更覺得自己像一位說故事的人，同時也邀請許多人一起來說故事，並集結而成變一個很大的故事。我先率先丟出了一件小事，並將它放大，進而蒐集小故事，用意在提醒大家面對不想消失跟遺忘的事情。

2. 可以談談和瑪莎合作的過程嗎？

這幾年幫五月天做視覺設計所以和團員變熟，而和瑪莎變熟是因為有共同話題，我們都喜歡老的復古東西，並都維持著優雅的生活態度。

這次展出前沒有預設風格跟方式，使用流行音樂為媒介，用音樂說故事，是因為大家都比較熟悉，較易引起共鳴，然而，現在日常生活中，大家可以很輕易的享受到音樂，但也相對的很快失去，真是件很可惜的事。

我希望大家可以慢下來，好好地聽完一首歌，讓故事送進眼裡、耳裡，然後到心裡，每首歌的存在也更珍貴。來看展的人或許是喜歡音樂的，也或許是喜歡和人待在一起，使用較通俗的語言（音樂），會讓大家更願意走進美術館、博物館，這些有距離感的地方。

3. 自己「不想失去的記憶」？

我最不想遺忘的是童年，那段在外公、外婆家長大的歲月。在成長過程中，我是一位很幸運的孩子，家裡雖不是很富裕，但關係卻很緊密。爸爸是軍人，媽媽是護士，因而時常在寒、暑假等長假時，被「丟」去外公外婆家，外公常講很多故事給我聽，有他們的照顧和陪伴是很珍貴的。

4.受到舅舅金士傑的影響？

因為舅舅金士傑的「反骨」，以及闖出一片天的事業，讓家人看到藝術的另一種可能性，也看到藝術設計產業帶來的快樂，更讓他們明白自由發展不是件壞事，好險有舅舅，否則很難解釋！

小時候跟著他看表演，到後台看到年輕時的李國修，顧寶明等大師，那時候我還很小，但可以感受到他們都充滿能量，因而開始對表演、說故事等感到很好奇，加上我個性較為溫和，外放的表演跟張力，反而帶來很多想像力。

5. 介紹展中最印象深刻的作品吧！

魏如萱（娃娃）跟豪華朗機工的《很難很難》（Hard, Hard）吧！那在設定上是很有趣的連結，因為豪華朗機工的作品很前衛且充滿科技感，但娃娃是很浪漫柔軟又很感性的音樂人，這件作品就像「拿一根最尖的針刺身體最軟的地方」會很痛！當理性和感性聚在一起，就創造出動人的作品。

6.大家看完展覽後的回饋？

這些作品在講存在與消失，有人進去後想到家人、朋友因而情緒低落，有人看完覺得很新奇，也有人回應「看完展後覺得歌真好聽」，我回答他說「那是因為你願意靜下來，願意和這空間發生關係。」

7. 平常會接商業案，也會自發性辦展，是什麼讓你想做這件事（自發辦展）？

「做出好看的東西不難，但做對的事則相對難。」

我希望自己有能力時，要多做一些認為對的事情，能提醒大家關注即將消失的事情，像是家人、夢想等這些聽起來很不流行的事，但卻很重要，像是幫自己的內心找到出口的感覺。另外，大家每天都在討好很多人，我想如果能用作品討好自己呢？因為每個人都需要好好照顧心理那一塊。

8. 想對新銳設計師，或是對設計領域躍躍欲試的人說些什麼？

「享受過程！不設定結果，才有更多可能會發生！」

設計是一種手段，能用來吸引別人目光，我想要用這「手段」去讓人喜歡某件事。設計師更應該要付出時間學習，擁有扎實的設計訓練很重要，要能將想法付諸實現。再來，有美感跟挑惕的眼光也很重要，那是一種刪去法。

9.分享一下歌單跟穿衣哲學吧！

今天早上我還邊走邊唱五月天「忽然很想你」，有一種很寫實的感覺，那些詞曲畫面很深入，很安靜地唱著，但又有一點躁動，會想「嘖！」一下！而且想起這半年失去的一些人事物，在很忙之後，會很容易很細膩地被想起，進入一段屬於自己的時間；穿衣哲學的話，我喜歡老味，在新的流行裡找混搭的可能，因為只有自己知道自己適合啥模樣。