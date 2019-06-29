台東熱氣球嘉年華揭幕　吸引上萬人潮

（台灣英文新聞/生活組 綜合整理）為期45天的台灣熱氣球嘉年華活動，今(29)日清晨在台東鹿野高台開幕，吸引上萬人潮，欣賞大草原上的26顆熱氣球，隨後多顆熱氣球升空自由飛，將縱谷的天空點綴得色彩繽紛。民眾相機、手機拍個不停，記錄最美的一刻。

中央社報導，不少民眾從昨(28)日晚就聚集鹿野高台，今天凌晨活動現場人山人海，甚至有遊客自台北連夜開車到台東，就是為了一睹熱氣球的美景。台東縣政府交通及觀光發展處(交觀處)估計，現場人數超過1萬人。

報導引述台東縣政府交觀處表示，熱氣球嘉年華今年舉辦第9年，以「幸福長久、夢想童樂園」為主題，規劃9場光雕音樂會為歷年之最，並首度在綠島、大武舉辦。此外還有熱氣球遊樂園、最美星空音樂會、熱氣球野餐日等9大主題活動，將鹿野高台打造成「幸福、童趣」的熱氣球派對。

台東縣長饒慶鈴表示，今天開始至8月12日止，長達45天的熱氣球嘉年華活動，每天會有不同造型球如小狗、海綿寶寶、日本惠比壽、小蜜蜂、蝴蝶等40顆陸續登場，歡迎民眾前來同歡。

台東國際熱氣球嘉年華詳細資訊 超連結在此

交通資訊:

台鐵為疏運旅客，活動期間每週五、六、日及閉幕當天下午加開台東站往返池上的區間車，另418次及317次增停鹿野站；

池上大坡池光雕音樂會活動日（7月20日）當天晚間加開區間車往返，也增停池上站。

入園收費標準: (以下資料來源: 中央社；若有誤差請以主辦單位官網為準)

平日（星期一至星期四）汽車、大型重型機車新台幣100元，機車30元；

假日（星期五至星期日）汽車、大型重型機車200元，機車50元。民眾持單據至全省統一超商或全家便利超商繳費，每天同一車牌車輛最多收費一次，車輛須停放於指定停車區域，違規停車將被拖吊。

收費時段~每日上午5時至7時，下午3時至晚間7時。

台東縣民或是在台東縣服務、就學者，持身分證、工作證、學生證、本人汽車行照等相關證件，只需繳交100元，可享無限次進出優惠。

台東縣民優惠申辦地點在台東市武昌街120號台東公有路邊停車管理中心，29日起在鹿野遊客中心辦理。

台灣國際熱氣球嘉年華29日在台東鹿野高台熱鬧登場，不少民眾為一睹熱氣球美景，一早就聚集活動現場，台東縣政府交觀處估計人數超過1萬人。中央社