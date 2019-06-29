日韓關係惡劣　G20文在寅與安倍晉三　握手8秒以外就沒了

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日韓兩國正因為「徵用工」賠償判決問題，兩國關係惡化到戰後最低點。是次G20峰會，韓國總統文在寅與日本總理安倍晉三，除了握手以外，連一場非正式的接觸也沒有。

文在寅於27日抵達日本，共與8個國家首腦會談，其中包含早先與北韓國家主席金正恩會晤過的中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁，對話內容以確認推動川金會、朝鮮半島非核化及維護區域和平等方面的合作關係為主。

雖然文在寅曾表示不排斥與日本進行首腦會談，但是直至今（29）日，文在寅與安倍晉三除了8秒鐘表情尷尬的握手以外，任何一場正式的會談或是非正式的接觸都沒有，便要飛回韓國了。

28日晚間，日本外務大臣河野太郎與韓國外交部長康京和，雖然有短時間交換意見，但針對「徵用工」賠償問題仍然未能達成任何共識，兩國依舊陷入僵局。兩國外相最後僅就北韓問題方面，美日韓三國應繼續緊密合作一事上達成共識。

對於二戰期間，日本企業徵用朝鮮殖民地人民強制勞動。在1965年日韓所簽訂的《日韓請求權與經濟合作協定》中，載明日本政府一次性地為「徵用工」問題賠償予韓國政府，該問題獲得「最終且完全解決」，卻也意味原徵用工不能在以個人名義向日本政府或企業求償。

然而，首爾最高法院於2012年，認為協定內容並不適用「非人道的不法行為」及「與殖民統治有關的不法行為」，判決日本企業必須賠償原徵用工。至今年六月，陸陸續續出現更多要求日本企業賠償的判決，使日韓兩國外交紛爭進一步惡化。

日本方面原本主張基於《日韓請求權協定》，這些判決無效，但外務省（等同外交部）提出折衷方案，希望基於協定向第三國要求仲裁；韓國方面則拒絕日本的提案，希望由日本及韓國企業自行撥出一筆資金，作為支付原告的賠償金財源，也被日本以「超出忍耐極限」、「豈有此理」等強硬措詞拒絕。