香港名導力挺金馬獎　杜琪峯出任評審團主席

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第56屆金馬獎評審團主席，將由香港名導杜琪峯出任。

金馬執委會宣布第56屆金馬獎評審團主席，將由三度榮獲最佳導演的香港名導杜琪峯出任，他對此表示，金馬獎是華語電影的至高榮譽，對他的電影是極重要的肯定。在還沒拿到下一個獎座之前，很榮幸能為它服務。也謝謝李安導演的邀請。

杜琪峯曾8度提名金馬獎最佳導演，並以《鎗火》、《大事件》、《奪命金》3度獲獎，與李行、侯孝賢、許鞍華同列金馬獎最佳導演得獎紀錄保持者；作品並多次入選坎城、威尼斯影展競賽。

杜琪峯的影視事業是從電視起步，不只對香港社會與類型電影做出完美的結合，精彩的場面調度更是膾炙人口。他也被譽為影帝推手，前後將周潤發、周星馳、劉德華、吳鎮宇、任達華、梁家輝、劉青雲送上影帝寶座。

此外，杜琪峯也致力推動香港電影發展，培育年輕電影新秀，除了擔任鮮浪潮國際短片節發起人與主席，更挖掘許學文、歐文傑、黃偉傑三位新導演合作首部劇情長片《樹大招風》斬獲各大獎項，成績亮眼。

第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北國父紀念館舉行，10月1日揭曉入圍名單的同時。另外，紀錄片和動畫長片以及金馬國際影展、金馬創投會議、金馬電影學院的報名都將於7月31日截止。更多詳情可上金馬官方網站查詢。