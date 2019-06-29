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美中首腦會談結束 川普「與中國談判回歸正軌」 暫不徵新關稅

川習會結束，美中在重啟貿易談判上達成共識，美國暫不追徵新關稅

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/29 14:15
（來源 AP）

（來源 AP）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平會談於日本時間下午1時（GMT+9）左右結束，在重啟貿易談判上兩國達成共識，川普在會後表示美國暫停對中國追加新一輪關稅，並且重新開放美國企業向華為供貨。

為化解兩國膠著的貿易談判，川普與習近平在今（29）日日本時間上午11時50分（GMT+9）展開會談。

根據NHK報導，川普認為是次會談相當有成果，稱「很棒的會談，很多事情的談判都回歸正軌了。」川普並說「希望可以讓貿易變得更公平，如果能達成公平的協議的話，將會是歷史性的一場會談。」

習近平則稱中美「合則兩利、鬥則俱傷」，「合作比摩擦好、對話比對抗好。」

川普在後來的記者會上表示「不會對3500億美元中國貨物加徵關稅，將改與中國合作。」且川普對華為的禁令態度軟化，預計將讓美國企業恢復對出口管制清單廠商供貨，但川普表示會談中並未提及孟晚舟的事情。

美國對於中國對美貿易長期順差、侵犯智慧財產權、補助國有企業措施等，大力譴責並要求中國修法改正，引發中國反彈，而使談判陷入膠著狀態。日前，川普更以追增新一輪關稅，威脅習近平出席G20。

美中貿易戰已經對各國企業及經濟活動帶來相當的影響，倘若長期無法恢復交涉，或許會使世界經濟成長減速，也因此是次G20的川習會成為外界矚目的焦點之一。
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