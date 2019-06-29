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川普今晚訪韓　Twitter邀金正恩DMZ握手say hello

大阪G20峰會結束後，川普將於今晚赴韓國訪問，可能前往非軍事區參觀

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/29 13:50
（來源 AP）

（來源 AP）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）美國總統川普於今（29）日結束大阪G20峰會的行程後，將飛赴韓國訪問兩日。根據《韓聯社》報導，川普可能會前往非軍事區（DMZ）訪問，並釋出半島無核化的談判要求。

美國與北韓自二月於越南河內的談判破局後，在棄核及解除制裁上便陷入僵局，兩國關係自此便未見改善。

稍早，川普在個人Twitter上發文：「我將離開日本與文總統前往韓國。在韓期間，如果金主席有看到這則推文的話，我願意跟他在DMZ簡單握個手、說聲你好（？）！」

北韓副外交部長崔善姬稱「這是一個非常有趣的提議」，但尚未收到官方的正式邀請。崔並稱若川普與金正恩果真能在邊境上會晤，相信可以改善兩國關係。
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