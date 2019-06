川普今晚訪韓　Twitter邀金正恩DMZ握手say hello

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)美國總統川普於今(29)日結束大阪G20峰會的行程後,將飛赴韓國訪問兩日。根據《韓聯社》報導,川普可能會前往非軍事區(DMZ)訪問,並釋出半島無核化的談判要求。

美國與北韓自二月於越南河內的談判破局後,在棄核及解除制裁上便陷入僵局,兩國關係自此便未見改善。

稍早,川普在個人Twitter上發文:「我將離開日本與文總統前往韓國。在韓期間,如果金主席有看到這則推文的話,我願意跟他在DMZ簡單握個手、說聲你好(?)!」

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!