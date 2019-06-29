音樂喜劇「西哈遊記－魔二代再起」加入武術　旺福小民狠拒哈林邀約？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）庾澄慶及蕭敬騰主演的《西哈遊記－魔二代再起》近日已加緊腳步排演，該劇更會加入武打元素，這也讓馬念先以及姚小民在排練的過程中，製造出不少笑料。

奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》由庾澄慶（哈林）擔任意及音樂總監，陳鎮川出任製作總監，邀請蕭敬騰、馬念先、旺福姚小民等演出，將於9月5日至8日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，現在演員們已上緊發條緊鑼密鼓的排練。

哈林透露，馬念先跟姚小民都是他親自打電話邀請，尤其是小民，他打了好幾通，甚至也跟他的經紀人溝通，他最後才答應。他更笑說「馬念先比較上道，兩通電話就解決了！」

對此，小民表示，自己之前都沒有過演戲的經驗，才不敢隨便答應。此外，自覺跟「胖」可以說是一點都扯不上邊的小民，哈林竟然邀請他飾演「豬八戒」這樣的角色感到十分懷疑。

然而，哈林也說，這樣的反差才會讓觀眾更覺得好笑，而且在《西哈遊記－魔二代再起》中，豬八戒已經「減肥有成」，讓小民不用擔心外型上的差異。

首次挑戰音樂劇的馬念先，將飾演唐僧。對於這樣的選角，哈林表示，這也是一個讓他一想到就覺得能讓整齣戲充滿喜感的人物，他說「這齣戲缺他們一個誰都不能成立！」

馬念先回應，他跟小民本來就參與了劇中音樂的創作，但在寫歌的時候，完全沒有想到他們兩個竟然要自己唱！

隨著首演的時間逼近，姚小民跟馬念先兩人也進入密集的排練期。然而，超乎他們想像的不僅是要飆歌、飆戲又飆舞，他們首次的音樂劇演出挑戰，竟然還要進行武術訓練。

馬念先說，之前拍攝的時候雖然有演過一些動作戲，但就算他腿根本踢不直、看起來明明就不是很會打的樣子，武術導演也會將就說『沒關係！這樣可以了！』」然而，音樂劇演出沒有辦法NG重來，也讓他和姚小民就算在排練中休息的空檔，也是抓緊時間在一旁練習。

日前因為腰傷無法到排練場的小民，也在一康復後立刻投入排練，更表示接下來除了在排練場排戲，自己也要在家進行密集訓練。

小民提及，想必自己在家勁歌熱舞，又踢腿打拳的模樣肯定會引來家裡兩個小朋友的好奇，他說「但是他們不知道豬八戒，他們知道的豬只有佩佩豬，所以我會跟他們說我是『豬寶寶』！」

值得一提的是，旺福已第五度入圍金曲獎最佳樂團，小民透露，每次都很期待旺福能得獎，而且每次都很勇敢地講出來！

旺福將在今（29）日出席金曲頒獎典禮後，緊接著將在7月嘉義的覺醒音樂祭，以及8月於台北南港展覽館舉辦的超犀利趴 SUPER SLIPPA 2019 PART 10演出。