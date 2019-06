川普對普丁「你可別干涉選舉啊」　普丁燦笑不語

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)時隔將近1年,美俄首腦於昨(28)日大阪G20再度進行會談,對於改善兩國關係表示目標一致,並同意將開展新的縮減核武協議。

美國總統川普於首腦會談一開始便稱,能與俄羅斯總統普丁見面是他的榮幸,並對能改善冷戰以來跌到谷底的兩國關係表示樂觀。白宮於會後也發表聲明,指出美俄兩國關係若能改善,對世界將是有利的發展。

另外,在《中導條約》於今年二月初因美俄兩國相繼退出而失效後,兩國首腦也對將展開新一輪的縮減核武談判達成同意,並指新的協議應納入核武能力增強的中國。

然而,縱使川普與普丁兩人表現得相當合作及友善,美俄兩國在伊朗、委內瑞拉等問題上,仍舊是處於對立的兩面,是否能有效改善兩國關係仍有待觀察。

會上,有記者向川普提問,問「是否會要求普丁不要干涉2020大選?」川普表示「當然會」後,馬上轉過頭對普丁以開玩笑的口吻連講兩次「你可別干涉選舉啊!」

普丁向來主張俄羅斯干預美國大學並無事實根據,對於川普的調侃,普丁只是保持笑容、一語不發。

NEW VIDEO: Reporter asks Trump if he'll tell Putin not to meddle in the 2020 election. Trump turns to Putin, smirks, and kind of jokingly says, "don't meddle." pic.twitter.com/HHG2uL3JZA