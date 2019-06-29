普丁開砲「自由主義已過時」　歐盟主席「你寡頭政治才全家都過時」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）G20前夕（27日），俄羅斯總統普丁接受金融時報《Financial Times》採訪時，批評歐美國家的自由主義（liberalism）在各國民眾反對移民及開放邊境的當下，已經「不合時宜」。

普丁認為基於自由主義而實行的接受移民、開放邊境或多元文化政策，「有違多數國民的利益，早就不合時宜了。」並稱德國首相梅克爾接納敘利亞難民的政策是「重大錯誤」，而讚揚美國總統川普對管控墨西哥邊境的強硬態度。

克里姆林宮更將採訪內容放上官網首頁，於G20前夕展現出與歐美價值觀分庭抗禮的強硬立場。

歐盟主席唐納圖斯克（Donald Tusk）則在隔（28）日回擊，「真正不合時宜的，是權威體制、是個人崇拜、是俄羅斯的寡頭政經界（oligarch）。」

被問及去年前俄羅斯間諜毒殺案時，普丁再次否認俄羅斯有所關連，也不認同動用神經毒素的作法，卻稱他對叛國的間諜持零容忍的立場，「叛國是最嚴重的罪行，本來就該受到嚴厲的處罰。」

昨（28）日，英國首相梅翠珊在G20與普丁會談時，再次提起且譴責毒殺案，並再度要求俄羅斯將嫌犯遣送至英國接受司法調查。梅翠珊於會後說道，「我們對與俄羅斯改善關係持開放態度，前提是俄羅斯要停止他們不負責任且擾亂國際安寧的行為。」

對此，普丁稱他相信「英俄都希望能修復兩國關係」，但對於毒殺案他仍態度強硬地回應道，指兩國關係遠比「對不值五分錢的間諜案小題大作」來得重要。