台師大「定目劇場」首推高行健作品　反應熱烈10月加演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺師大表演所歡慶成立15週年！結合諾貝爾文學獎得主高行健作品，推出大學定目劇場「靈山上的獨白」，反應熱烈首八場票已售鑿，更將於10月加演4場。

臺師大推出「大學定目劇場」，主題為「靈山上的獨白」，將帶來高行健作品「靈山」以及「獨白」，並分別以舞蹈及舞台劇方式呈現。已於昨（27）日釋出首波8場門票，旋即由企業、基金會、校友包場一空。

夏學理說明，今年5月4日與「獨白」導演梁志民教授聯繫，詢及可否考慮將甫於五月初成功首演的諾貝爾獎得主高行健的鉅作「獨白」做成定目劇。梁志民回覆「他恰巧與『靈山』的編舞家吳義芳教授研商，將該兩部高大師的鉅作二合一。」

夏學理提及，「靈山」是高行健講座教授於2000年榮獲諾貝爾文學獎的鉅作，先前由名舞蹈家吳義芳教授編創為舞蹈劇場作品，在臺師大完成首演，且隨即前往馬來西亞吉隆坡進行首次海外演出，2017年5月再次於臺師大盛大公演。

夏學理透露，由梁志民教授執導的「獨白」，在五月初首演時，即刻造成一票難求的轟動，也因此引發了創辦「大學定目劇場」的動機，並決定推出舞、劇二合一的「靈山上的獨白」。

夏學理，對於本次熱情支持「大學定目劇場」的企業、基金會、校友表示感謝，包含遠東集團的徐元智先生紀念基金會、SOGO黃晴雯董事長、台北富邦銀行基金會等。

「靈山上的獨白」將於10月11日至13日加演四場，詳情請前往臺師大表演所15週年慶臉書專頁查詢。



演出資訊（圖/臺師大表演所）