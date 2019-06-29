國美館攜手中華郵政　推出精緻名畫紀念郵票

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國美館與中華郵政合作推出「臺灣近代畫作郵票」，精選畫家陳永森、蕭如松、郭雪湖、張義雄作品發行套組，已於6月21日登場。

國立臺灣美術館（國美館）攜手中華郵政，推出「臺灣近代畫作郵票(2019年版)」，精選典藏品中陳永森〈白鷺涉河塘〉以及蕭如松〈畫室〉等二件作品，與北美館典藏的郭雪湖〈南街殷賑〉及張義雄〈吉他〉推出套組，並出版「建築景觀明信片」，提供收藏迷新選擇。

此次為國美館與中華郵政二度合作，去（2018）年國美將點典藏的林之助〈暮紅〉、廖德政〈窗邊〉、陳庭詩〈日與夜#10〉及李仲生〈作品057〉轉化成郵票，精簡臺灣美術史於方寸之中、讓藝術深入日常生活。

國美館本次特別出版的「建築景觀明信片」為一套6張，從不同角度記錄國美館建築，展現國美館顯性及隱性之美，歡慶國美館成立31周年。

另外，國美館也將於今年下半年逐步啟動「邁向國際級美術館」公共建設工程，未來將以全新面貌及更全面性的服務設施與大眾見面。

國美館表示，期待與中華郵政的合作，能讓更多人欣賞到前輩藝術家代表性作品。2019年的「臺灣近代畫作郵票」選用的兩幅國美館典藏作品，均在臺灣近代藝術史中佔一席之地。其中，陳永森為旅日畫家，曾獲日本畫壇最高榮譽之「白壽賞」。〈白鷺涉河塘〉以沒骨法描繪白鷺和荷花，搭配半抽象簡化弧線分割手法之綠葉和梗，另以幾條墨線簡練地勾勒出荷葉形體。

國美館說明，另外一位畫家蕭如松慣常以日常所見事物為題材，畢生投入水彩畫創作，以不透明水彩繪畫技巧營造畫面。畫作以線及塊面描繪寧靜理性的畫室空間，輕快的短筆觸描繪瓶花與窗紗，在穩定的空間中迎接窗外的陽光，似輕柔地撩動觀者的視覺。